女看求職網傻住！驚見「1奇特徵人方式」　網愣：尊重呢

大部分的人在找工作時，有些是透過熟人引薦，有些則是到求職網上找尋，對此，也有一名女網友在求職網上看到一個「很特別」的內容，她將其PO到網路上，也引起網友熱議。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「好特別的徵人方式」為題發文，從截圖上可以看到，該職缺所要求的打工內容，「這工作時薪158不是讓你來學的，來吃早餐，來聊Ｘ天的打屁，混水摸魚的。而是來工作！公司花費每小時158買你的『銷售』技能，幫助公司解決問題」、「若什麼都不會，你的時間一文不值。如果只想混，在家就好」、「公司不缺錢，只缺人才」。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「好特別的徵人方式」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 她也PO出另一則內容，「工作滿6個月者，依照業績能力，可參加海外員工旅遊，別的公司不可能有的福利，這裡都有可能發生，但你也要與眾不同，也要是個菁英，而不是魯蛇，不然福利再好跟你沒關係啊」，讓原PO直呼「覺得要求的內容很特別，而且還用時薪158的方式尋找菁英」。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「好特別的徵人方式」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，引起網友熱議，「總覺得用這種口語在徵人，一點都不專業，反而覺得公司隨便欸，看到這樣敘述內容很少人會想應徵吧！感覺去了會被公司洗臉」、「158還要求這麼多喔，想找到員工等下輩子吧 可悲」、「還蠻多公司喜歡用這種口吻徵才的，我在104上也看到了不少，他們有一個共同特徵就是永遠徵不到人」、「就是只會耍嘴砲的公司徵人文案，對於求職者來說根本就沒有任何尊重」、「只是個打工要求也太多了吧，語氣高高在上的，到底誰會想去」、「才時薪158就想徵到菁英真的有夠好笑」。（編輯：郭佩蓉）



