超商麵包變更香？情侶黨秀「冰火吃法」讚爆：發現新大陸

超商賣的食物種類眾多，因其方便的特性，因此不少人都會選擇在超商解決三餐，近日就有網友分享自己在超商買的麵包有著「更香的吃法」，一口咬下的滋味讓他們大讚「真的發現新大陸了」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「意外發現新大陸！超商麵包冰火新吃法」的文章表示，「上禮拜買午餐的時候，在超商看到卡士達麵包就和男友買了兩個，我喜歡加熱吃，但男友喜歡吃冰過的，我們剛好相反」，於是原PO更接著說，因為爭執不下，所以男友直接表示「兩種一起吃阿」，沒想到一口咬下後，滋味讓原PO男友超驚訝「欸它變冰火卡士達了欸！」原PO也跟著吃一口後，也被味道驚訝到「口中冰熱交替，真的很像在吃冰火菠蘿油，此舉竟然意外發現新大陸？」。
事後原PO更整理出來了「冰火吃法」的教學，「首先把卡士達切一半，一半先拿去冷凍庫冰，放30分鐘到1小時，讓內餡凝固變成冰淇淋的感覺，再把另一個拿去烤箱加熱，讓內餡溫度提升，增加綿密感，最後把兩個合併一起咬，冰火卡士達完成」，原PO最後也大讚「真的推薦給大家」，此篇文章一發出後，留言區立刻蓋起高樓。
網友們紛紛表示「還不錯啊」、「男友求生意志強烈」、「冰的這個超好吃」、「敏感性牙齒表示：無言」、「敏感性牙齒不適合」、「根本冰火菠蘿」、「這種做法用烤箱效果才會比較好」。（編輯：王柏文）