超商麵包變更香？情侶黨秀「冰火吃法」讚爆：發現新大陸

超商賣的食物種類眾多，因其方便的特性，因此不少人都會選擇在超商解決三餐，近日就有網友分享自己在超商買的麵包有著「更香的吃法」，一口咬下的滋味讓他們大讚「真的發現新大陸了」，引起熱議。





▲超商卡士達麵包。（圖／翻攝自《Dcard》）