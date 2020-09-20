男曝「宜蘭→花蓮」地圖路線！網友全笑瘋：Google太貼心

Google Map的「導航功能」帶給民眾生活上更多便利，讓人在抵達不熟悉的地方的時候，可以使用此功能來防止迷路，但近日就有一位男網友在網路上分享自身使用的經驗，導航出來的地圖路線讓網友們全笑瘋，直言「Google太貼心」，引起熱議。
這位網友在網路論壇網路論壇《Dcard》上PO出一篇「你確定是這樣走嗎Google Map？」的文章表示，「搭火車時，看了一下還要多久到花蓮，結果這路徑規劃...」，原PO更隨文附上圖片表示，「Google Map你是認真的嗎？」從圖片中可以看到，「宜蘭到花蓮」的地圖路線竟然不是走蘇花，而是從反方向從北宜公路通到西濱，繞了台灣一大圈，此景讓原PO看完後傻眼又哭笑不得，此篇文章一發出後，立刻引來網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛笑翻表示「因為Google Map不希望你走在蘇花公路，然後被砂石車撞送醫院住超過6天又11小時，所以叫你走西半部，懂嗎？」、「Google Map：你給我繞」、「環島不囉唆」、「真是用心良苦」、「你可不想晚七天，對吧？」、「說不定Google Map預測到危險，原本可能7天後才抵達」、「真的笑死，到底什麼鬼」、「晚6天11小時總比晚7天到好吧」、「Google Map實在太貼心了」。
事實上，Google Map上規劃行車、大眾運輸、步行和單車路線，標為藍色的即為前往目的地的最佳路線，其他路徑則會以灰色表示。但因Google Map的部分路線仍處於測試階段，提供的服務可能有限，請保持謹慎隨時留意週遭環境，並採取必要動作以確保自身與同伴的安全。使用路線時如有任何疑慮，請遵循所在道路或路徑的路標。（編輯：王柏文）