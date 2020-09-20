男曝「宜蘭→花蓮」地圖路線！網友全笑瘋：Google太貼心

Google Map的「導航功能」帶給民眾生活上更多便利，讓人在抵達不熟悉的地方的時候，可以使用此功能來防止迷路，但近日就有一位男網友在網路上分享自身使用的經驗，導航出來的地圖路線讓網友們全笑瘋，直言「Google太貼心」，引起熱議。





▲從圖片中可以看到，「宜蘭到花蓮」的地圖路線竟然不是走蘇花，而是從反方向從北宜公路通到西濱，繞了台灣一大圈。（圖／翻攝自《Dcard》）