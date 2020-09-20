男向老婆求歡遭拒！女同事「1超扯提議」遭網怒嗆：髒爆

不少夫妻婚後生活不如預期，常因為各種大小事而導致感情不佳，對此，也有一名男網友抱怨，自從老婆生完小孩後，就「不給碰了」，害他想答應女同事的「這項提議」，貼文一出，遭到網友們怒嗆。





該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，表示他不知為何老婆生完小孩就不給碰，一開始老婆說要餵母乳很累，這他認了，可是如今小孩都已3歲也已經去讀書了，這麼一來，白天就會有兩人世界了。



▲男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文。（圖／翻攝自《靠北老婆》） 但老婆竟一點表示也沒有，讓原PO直呼「我也會想要，可是又怕老婆把我推開」，害他「想答應公司女同事的提議」，女同事也表示，「說好不干涉到彼此家庭，想要的時候才私下見面」。





原PO也提到，最近發現老婆的LINE有很多訊息，她還會邊聊天邊傻笑，「不知道是不是也是外面有對象了？我該為了小孩維持婚姻，然後各過各的嗎」？



▲夫妻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 貼文一出，引起網友熱議，有些人認為「愈活愈覺得，這社會什麼都不奇怪了，還有這種女同事？」、「你老婆應該早就爬出去了，誰都給碰，就是不給你碰，好好規劃未來吧」、「直接把話說清楚吧！如果你外面真的有小王，那你就走吧！小孩我自己養」、「先溝通，看雙方需求是否一致。不同也可以尋求平衡點，清楚明白講出來自己有性慾有需求。坦承性慾並沒有什麼，也不是弱的那一方。」、「你都綠光普照了，還在這發文」。





也有人怒嗆原PO「自己想外遇就開始找老婆麻煩來漂白自己」、「明明就是很想跟女同事亂來」、「自己想外遇，就開始找理由，幻想是你老婆對不起你所以你有理由外遇，笑死人」、「髒」、「你想外遇還要拉墊背的」、「髒爆欸」。（編輯：郭佩蓉）



