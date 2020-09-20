921大地震21周年前夕！網憶「瀕死體驗」：還是會有陰影

921大地震發生在西元1999年，明（21）日也將屆滿21週年，不過這將近21年的日子過去，仍有不少台灣人對當時的災情印象深刻，而當年地震震央的南投和鄰近的中台灣災情十分慘重，災後重建之路更是長達數年時間。對此，就有網友在921前夕回憶起當時自己人雖在台北，但震動幅度卻讓他完全動彈不得，網友們也紛紛分享當年的經驗。





921集集大地震帶給台灣人難以抹滅的記憶，行政院也將每年9月21日訂為「國家防災日」。而在921前夕，就有網友在PTT發文討論21年前地震發生當下的可怕經驗，他回憶當時年紀還很小，雖然人在台北但半夜忽然整個驚天動地被搖起來，牆壁上的畫都掉下來，震動幅度令人完全動彈不得，只能眼睜睜迎接大自然的震撼。

直到事發後，父母也全都醒來，家裡不只停電很久，就連原本想走路到學校上課，走到一半才被通知停課，一直到終於有新聞可以看的時候，才發覺時間早已過了半天以上，當時資訊無法像如今快速傳遞，只能孤零零地等待電力恢復的那種感覺，就讓原PO感嘆對不少年輕人而言「已經是歷史課本的歷史事件了」。

▲當年震央南投、中部地區災情慘重。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

而這篇文章也掀起不少台灣人的回憶，許多網友就表示其實當時因為是深夜，所以有大部份的民眾都還處於熟睡狀態「我住透天地震的時候在一樓睡覺被搖醒，覺得搖好大好久」、「睡到一半發現停電，早上才知道地震」、「睡覺啊！被抓起來丟到車子裡面趕緊逃難」、「剛睡醒開電視才驚覺大事發生」、「突然驚醒，然後聽到地鳴然後就開始搖了」。

不過也有網友回想起來也忍不住直言到現在還是會有陰影，「剛搖就大概知道明天新聞又要播啥，再搖就覺得不跑明天新聞會有我的名字」、「

」、「隔天早上就發現附近很多全倒」、「當時在台中，跟外公外婆躲在床底下」、「

」、「

」。（編輯：楊智傑）