富家女超低調！男友竟狂炫耀吐「7字」　網愣：八點檔嗎

人們常說「做人處事要低調」，畢竟樹大招風，個人名聲太大，容易招來妒忌和毀謗，對此，也有一名女網友發文抱怨，自己家境雖然非常好，但她不太炫耀，可是男友卻不是如此，不僅大肆宣傳，還驚吐「7字」炫耀，讓網友愣住「像是在看八點檔」。





該名女網友在《Zuvio》以「男友一直跟別人炫耀我的家境」為題發文，表示她爸是開公司的老闆，家裡有4到5台車，媽媽也有幾十個愛馬仕的包，當然也有其他名牌包。自小就備受家人寵愛，幾乎要什麼有什麼，但她也不太炫耀，「因為我知道，這些資源都是我爸媽的，不是我的」。



▲女網友在《Zuvio》以「男友一直跟別人炫耀我的家境」為題發文。（圖／翻攝自《Zuvio》） 然而，最近原PO交往一個男友，但對方常常和朋友講她家裡的事，說她都吃得好、穿得好，甚至還說7字「靠我少奮鬥十年」。又某次，男友看到爸爸開名車來載她，還開口問車子能否借他開，可是車子畢竟是爸爸的，讓原PO無法答應，「而且我爸很愛惜車子，不太借別人開」，男友還因此大罵她一頓。





原PO家人也常買一些市面上新款的東西，這時男友就會到處和別人說「欸我女友這個也有」，讓其他人很羨慕。他還會和原PO借，最後甚至問「有沒有我的」，搞到後來連男友的朋友也都會來煩原PO。



▲女網友對男友的行為感到很無奈。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 這一連串的事情，也讓原PO終於受不了，和對方提分手，豈料「他還罵我他就是個敗家女，愛炫富」，把原PO講得十分難聽，「最近還看到了有人酸我，但這些根本不是我自己炫耀啊，都是我前任大肆張揚去跟他朋友說，我真的很頭疼又煩惱」。





貼文一出，引起網友熱議，「很沒骨氣的一個男的，看了都覺得他不配當男人」、「感覺像是在看八點檔，是不是以後要有各種神轉折」、「小白臉，儘早分了吧，以免以後幫他養小三」、「遇人不淑」、「下次看人看清楚吧，戀愛的人是盲目的」、「分手，喜愛吃軟飯，真噁爛」、「遇人不淑，遇到了想靠女人的小白臉，節哀」。（編輯：郭佩蓉）



