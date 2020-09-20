買新房剛裝潢完！師傅告知「這件事」屋主秒臉綠：怎可以

買新房子、裝潢新家本應該是件值得開心的喜事，但也有一名女網友分享，近日去看新房子裝潢完工，木工竟然和她說「同層樓的三個鄰居已經有先來看過了」，讓她超級傻眼，貼文一出也引起網友熱議。





該名女網友在PTT以「鄰居擅自進入新家看裝潢」為題發文，一開頭就直呼「這是正常的情況嗎」，近日新房子裝潢完工，怎知過去看的時候，木工就和她說「同層樓的三個鄰居已經有先來看過」，她也補充，雖然剛開工時有請木工不要讓陌生人進來，很明顯地師傅已忘了，但她也能體諒，畢竟要記的事很多。



▲女網友在PTT以「鄰居擅自進入新家看裝潢」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 但以原PO的認知是，鄰居若是想參觀房子，不是應該要經過屋主的同意嗎？怎麼可以擅自踏入別人家亂逛，「我以為先詢問屋主、尊重屋主，這流程才是正常的」，雖然房子內現在什麼都沒有，但就是一種禮貌問題，現在多了一個自我懷疑問題。



▲女網友對於「鄰居先來自家看裝潢」這件事感到很無言。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 她也提及，如果今天是自己的話，就算鄰居不在家，她也不會擅自踏入，只會好奇在外看看而已，等屋主回來再詢問能否入內參觀，「所以在屋主入住前，鄰居是可以擅自進屋內參觀的嗎」？





貼文一出，引起網友熱議，「鄰居很沒禮貌，師傅也不ok，剛裝潢好屋主都還沒驗收就讓外人進來，如果外人弄壞裝潢是誰要負責？」、「這個太扯」、「真的不行，誰知道對方會不會在你家亂裝東西」、「他們好奇心重，加上還在裝潢中你們沒搬進去，所以很難說他們是非法」；其中也有一名內行網友表示「我做裝潢，十場有八場會有鄰居進來，這根本台灣人常態，而且都會一路往內走看個清楚明白」。（編輯：郭佩蓉）



