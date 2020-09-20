女到小吃店用餐！老闆「1句話」惹怒她　內行曝暗黑關鍵

到小吃店用餐對於大部分的民眾，可以說是很稀鬆平常的事，不過，也有一名女網友表示，自己一人到小吃店用餐時，總是會被老闆問「只有」點一樣而已？這也讓她既生氣又無言，認為「啊點一樣是不行喔」，貼文一出，也有網友點出暗黑真相。





該名女網友在PTT以「去小吃店吃飯只點一樣會感覺很寒酸嗎」為題發文，表示自己最進晉升外食族，準備吃遍南崁地區的平價美食，每到晚餐時間，都會開始對於要吃什麼感到惱人，也因為沒打算吃很飽，也不想花過多預算在三餐，所以每當去小吃店，她都會點一碗飯和麵而已。



▲女網友在PTT以「去小吃店吃飯只點一樣會感覺很寒酸嗎」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 她也提到，點餐的時候幾乎都會被問「『只有』一樣而已？」，讓她覺得很無言，也直呼「啊點一樣是不行喔，還要用到『只有』是什麼意思啦！對啦我就窮？」，但她也認同，看了看其他來吃飯的人，無論是隻身用餐還是團體前往，幾乎都會點湯跟小菜。





像她只有點一道主食的人，還真的幾乎沒有，但說真的，「小菜光是一樣，有時候價格就逼近一碗飯、麵的價格，這我怎麼點的下去？除非和朋友一起可以分食才會點小菜，也有人外食只點一樣的嗎」？





貼文一出，引起網友熱議，「就吃不下啊」、「老闆可能確認一下，不然有些人又會事後一直加點」、「啊有時候就吃不了那麼多」；也有內行網友點暗黑關鍵「湯跟小菜最好賺，你居然都不點？」、「小菜貴貴的，頂多再加點一顆滷蛋」、「有時候小菜點一點比正餐還貴」、「小菜那些比較好賺」。（編輯：郭佩蓉）



