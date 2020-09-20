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單身者注意！超準撲克占卜　秒測你「何時迎來愛情邂逅」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-20 22:56:33

▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了一項「撲克占卜」，一起幫你測到底何時，能「迎來美妙的『愛情邂逅』」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了一項「撲克占卜」，一起幫你測到底何時，能「迎來美妙的『愛情邂逅』」。（示意圖／取自 pixabay ）

進入秋天，也代表著距離2020結束的那天也愈來愈近，此刻的你，是孤單一人，還是已經找到相愛的另一半了呢？假如你還單身，也別灰心，或許你的正緣就在與你相遇的路上喔，塔羅牌艾菲爾老師也公布一項「撲克占卜」，一起幫你測到底何時，能「迎來美妙的『愛情邂逅』」，也別忘記邀請單身好友、閨蜜一起來測測看！



▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了一項「撲克占卜」。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了一項「撲克占卜」。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
Q1：平時跟朋友玩撲克牌，你會？

Ａ、搶著切牌

Ｂ、不喜歡切牌

Ｃ、無所謂、都可以

Q2：撲克牌中最喜歡什麼花色？

Ａ、黑桃

Ｂ、方塊

Ｃ、紅心

Ｄ、梅花

Q3：撲克牌中第二喜歡什麼花色？

Ａ、黑桃

Ｂ、方塊

Ｃ、紅心

Ｄ、梅花

-選好看答案-

▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
Q1測：你對愛情的積極程度

Ａ、你喜歡主導愛情，遇到喜歡的對象能勇於追求，就算不成功也不會讓自己傷心太久，很快就能笑著面對朋友。

Ｂ、你對愛情很沒安全感，看著身邊的人分分合合，覺得愛情好像也沒有想像中的完美，甚至抗拒他人的追求。

Ｃ、你對愛情很被動，有喜歡的人也不敢明追，需要透過第三方介紹，或是一群朋友一同出遊，才敢慢慢靠近心儀的對象。

Q2測：怎樣的異性適合你

Ａ、黑桃＝能言善道的異性適合你，兩人相處，有效率的溝通很重要，你不喜歡有話悶在心裡，總是要你猜，這樣猜心反而讓你覺得很煩。

Ｂ、方塊＝凡事以你為重的異性適合你，總是把你放在第一順位，事事關心、疼愛呵護你，讓你覺得當「唯一」比當「最愛」更幸福。

Ｃ、紅心＝熱情大方的異性適合你，你需要一個主動的人陪著你一起做事，兩個人一起完成一件事會讓你覺得感情更上一層樓，也更加了解彼此。

Ｄ、梅花＝成熟穩重的異性適合你，能為你擋風遮雨，對你疼愛有加，讓你想依賴、信任的人，就是你心目中的理想伴侶。

Q3測：你有機會在何時脫單

Ａ、黑桃＝春，不要心急，2021開春桃花就是你遇上正緣的好時機。

Ｂ、方塊＝冬，今年立冬11/7後，你的桃花越冷越開花，請敞開心房迎接桃花。

Ｃ、紅心＝夏，你在火辣辣的夏天季節比較容易遇到桃花，現在想減肥的加把勁，想提升自己氣質的多去圖書館、博物館走走看看，把自己準備好，桃花在明年夏天等著你。

Ｄ、梅花＝秋，目前就是你脫單的絕佳時機，曖昧期間的人，主動向對方靠近一點點，對方會感覺到的；單身許久的人，快請親友將口袋名單交出來，他們能當月老幫你牽紅線。（編輯：郭佩蓉）

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