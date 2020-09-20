單身者注意！超準撲克占卜　秒測你「何時迎來愛情邂逅」

進入秋天，也代表著距離2020結束的那天也愈來愈近，此刻的你，是孤單一人，還是已經找到相愛的另一半了呢？假如你還單身，也別灰心，或許你的正緣就在與你相遇的路上喔，塔羅牌艾菲爾老師也公布一項「撲克占卜」，一起幫你測到底何時，能「迎來美妙的『愛情邂逅』」，也別忘記邀請單身好友、閨蜜一起來測測看！





▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了一項「撲克占卜」。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

× ▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了一項「撲克占卜」。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

Ａ、搶著切牌





Ｂ、不喜歡切牌





Ｃ、無所謂、都可以





Q2：撲克牌中最喜歡什麼花色？





Ａ、黑桃





Ｂ、方塊





Ｃ、紅心





Ｄ、梅花





Q3：撲克牌中第二喜歡什麼花色？





Ａ、黑桃





Ｂ、方塊





Ｃ、紅心





Ｄ、梅花





-選好看答案-



▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

Ａ、你喜歡主導愛情，遇到喜歡的對象能勇於追求，就算不成功也不會讓自己傷心太久，很快就能笑著面對朋友。





Ｂ、你對愛情很沒安全感，看著身邊的人分分合合，覺得愛情好像也沒有想像中的完美，甚至抗拒他人的追求。





Ｃ、你對愛情很被動，有喜歡的人也不敢明追，需要透過第三方介紹，或是一群朋友一同出遊，才敢慢慢靠近心儀的對象。





Q2測：怎樣的異性適合你





Ａ、黑桃＝能言善道的異性適合你，兩人相處，有效率的溝通很重要，你不喜歡有話悶在心裡，總是要你猜，這樣猜心反而讓你覺得很煩。





Ｂ、方塊＝凡事以你為重的異性適合你，總是把你放在第一順位，事事關心、疼愛呵護你，讓你覺得當「唯一」比當「最愛」更幸福。





Ｃ、紅心＝熱情大方的異性適合你，你需要一個主動的人陪著你一起做事，兩個人一起完成一件事會讓你覺得感情更上一層樓，也更加了解彼此。





Ｄ、梅花＝成熟穩重的異性適合你，能為你擋風遮雨，對你疼愛有加，讓你想依賴、信任的人，就是你心目中的理想伴侶。





Q3測：你有機會在何時脫單





Ａ、黑桃＝春，不要心急，2021開春桃花就是你遇上正緣的好時機。





Ｂ、方塊＝冬，今年立冬11/7後，你的桃花越冷越開花，請敞開心房迎接桃花。





Ｃ、紅心＝夏，你在火辣辣的夏天季節比較容易遇到桃花，現在想減肥的加把勁，想提升自己氣質的多去圖書館、博物館走走看看，把自己準備好，桃花在明年夏天等著你。





Ｄ、梅花＝秋，目前就是你脫單的絕佳時機，曖昧期間的人，主動向對方靠近一點點，對方會感覺到的；單身許久的人，快請親友將口袋名單交出來，他們能當月老幫你牽紅線。（編輯：郭佩蓉）



