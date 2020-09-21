好市多見麻吉女友偷吃！他用「2商品」當暗示　兄弟秒懂

美式賣場好市多（ Costco ）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受不少國人喜愛，賣場內總是人潮洶湧。而近日一名網友在逛好市多時，竟抓包麻吉女友「偷吃」，他便用好市多「2綠色商品」暗示好友，結果對方一看秒董，讓1.2萬名網友全都佩服不已，直呼「果然是麻吉，有默契！」





原PO昨（20）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中貼出一張照片，並表示，昨晚逛好市多看到她老公麻吉的女友牽著別的男人逛街，於是老公便想提醒兄弟，拍下「芭樂檸檬綠茶」與「檸檬蘋果生乳酪蛋糕」2樣綠色商品，傳給兄弟當暗示，開頭就說「好市多新品欸！」他麻吉則是回應「我知道啊！臉書有看到」。

▲有網友逛好市多時，竟抓包麻吉女友「偷吃」，他便用好市多「2綠色商品」暗示好友，結果對方一看秒董，讓1.2萬名網友全都佩服不已。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

接著原PO老公又問「你看它盒子什麼顏色？」麻吉回應「綠色啊！」老公再問「還有我老婆愛喝的飲料你看什麼顏色？」麻吉再回「綠色啊！」隨後原PO老公大約停了10秒不傳訊，他麻吉便說「我知道了，確定嗎？」老公則表示「確定」，並告知他是在好市多撞見的，要他好好處理。此外，他也直言「希望告知是對的，麻吉也聰明，蛋糕好吃」。

對話曝光，網友紛紛驚呼「真有默契，真不愧是兄弟」、「好高招！」「反應也是蠻快的，看來原本就心裡有底了」、「這麻吉領悟力超高的」、「你老公跟麻吉的默契真好，這樣就能聽出弦外之音，佩服佩服！」「你們之間的默契好到這樣就可以懂了」、「如果是我聽不懂這種暗示」；不過也有人認為「會不會是她爸或家人？」「萬一是家人不就尷尬了」、「說不定只是他的麻吉」。（編輯：許苡晴）