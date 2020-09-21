懷孕6月還不登記！她曝未婚夫「誇張行徑」　眾狂勸放生

總是有人說「婚姻是愛情的墳墓」，但事實真是如此嗎？這或許見仁見智。然而，近日有女網友就分享，自己已經懷孕6個多月，但未婚夫仍遲遲不肯登記，且電話永遠不接，Line也經常不讀不回，讓她相當失落、難受，不禁直呼「我欠你嗎？」而其他網友見狀後則狂勸放生，認為「母湯登記！」





原PO在臉書《靠北婚姻2.0》中發文表示，自己已經懷孕6個多月了，但準老公還不帶她去登記，且打電話給他也總是不接，讓她找不到人，就連Line都經常不讀不回，更誇張的是，讓未婚夫跟朋友出去喝酒，卻未在約定好的時間回來！她雖然很無奈，但也只能OS：「現在是怎樣？尊重過我嗎？」





不僅如此，未婚夫嗨完，早上回家時，門打不開就Call她，她剛好在廁所沒聽見電話響，對方就是一頓「髒話臭罵」伺候，這也讓她不禁懷疑人生，直呼「我欠你嗎？」



▲一名女網友透露，自己已經懷孕6個多月，但未婚夫仍遲遲不肯登記，且電話永遠不接，Line也經常不讀不回，讓她相當失落、難受，無奈直呼「我欠你嗎？」（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pixabay）

而如此「誇張行徑」曝光，許多網友都力勸原PO放生，紛紛留言「還沒登記就這樣了，你覺得登記或小孩生後會變好嗎？現在的你不是在抱怨，而是要想跟他登記以後，你會快樂嗎？你會幸福嗎？沒責任感要他何用。建議應該三思！」「千萬別登記，先放生，阿彌陀佛」、「這確定還要登記嗎？放生吧！這小孩是無辜的」、「你已經懷孕6個月了，另一半還這樣，你真的要想清楚，還要登記嗎？還能一起走下去嗎？你爸媽知道會怎麼想...」「這樣還要登記嗎？光想後面的生活，就覺得恐怖」。



