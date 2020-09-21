吃蛋餅竟吃到分手？她曝「背後原因」氣炸　結局全場讚翻

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻，但也可能會因為一些「眉角」吵架而導致分手。近日就有網友抱怨男友非常小氣，就連吃一塊蛋餅也要收錢，讓她最後怒提分手，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》表示，早上和男友去吃早餐，點了豬排蛋餅，而男友點了玉米蛋餅，通常都會互相交換吃。餐點一來，原PO馬上夾了最大塊的豬排蛋餅給他，但男友卻夾了最邊邊沒有料的玉米蛋餅，這讓原PO非常傻眼。
原PO指出，這種事情也不是第一次了，之前去吃早餐的時候，跟他要了一塊蛋餅，他竟然說「你等等要給我5元，因為蛋餅一份30元，這份有六塊，所以要給我5元喔」，所以今天早上吃完早餐，原PO從錢包拿出2000元給他，並說「這兩千元你好好過生活，我們分手吧」，更誇張的是，男友還傳訊息說「謝謝你的2000塊」。
網友看完也紛紛回應，「真的太小氣了」、「是在一起多久，蛋餅也要凹」、「竟然還給他2000，原PO人好好」、「他一定覺得2000賺到」、「原PO也太霸氣了」、「就算我再怎麼省，也不會對女友這樣」、「你應該給他30，直接把他的蛋餅全部吃光」、「早點放生是好事，臉皮也太厚」、「這麼摳的人，連當朋友都不行」。（編輯：許智超）