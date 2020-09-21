吃蛋餅竟吃到分手？她曝「背後原因」氣炸　結局全場讚翻

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻，但也可能會因為一些「眉角」吵架而導致分手。近日就有網友抱怨男友非常小氣，就連吃一塊蛋餅也要收錢，讓她最後怒提分手，貼文一出也引起網友熱議。





▲吃一塊男友的蛋餅，對方卻說一份30元，總共六塊，因此要收5元。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）