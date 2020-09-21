館長要成立保全公司！網友問「做的起來嗎」　意見超分歧

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨遭受槍擊，日前已回家休養，也時常開設直播與粉絲互動。近日，館長就在直播中透露，將投下4000萬的資本來開立保全公司，不但訓練標準提高，價格也平易近人，目前已經在籌備階段，消息一出也引起網友熱議。





▲館長在直播透露，將成立武裝保全公司，目前更已經處於籌備階段，正在請專業人士處理中。（圖／翻攝自《館長成吉思汗YouTube》 ）