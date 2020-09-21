館長要成立保全公司！網友問「做的起來嗎」　意見超分歧

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨遭受槍擊，日前已回家休養，也時常開設直播與粉絲互動。近日，館長就在直播中透露，將投下4000萬的資本來開立保全公司，不但訓練標準提高，價格也平易近人，目前已經在籌備階段，消息一出也引起網友熱議。
館長在直播中表示，許多網友都說他以暴制暴，但他身為受害者並沒有做錯任何事，而且討公道的方式有很多種，當然請律師去求償也是其中一種，所以絕非負面示範。館長也提到，自從遭到槍擊後，已經請了隨扈來保護自己，但價錢也不是小數目，如果以單天計算，通常一天保底8萬至20萬元，一個月就要600萬元，一年下來要投入的資金更是可觀。
館長也透露，與其花錢請隨扈，不如自己開保全公司，但如果是自己開立，承租辦公室、買相關配備、聘請人員、買車全部都要錢，資本額起碼要4000萬元，那如果是向有牌的公司申請開立分公司，少說也要2000萬至3000萬元不等，目前更已經處於籌備階段，正在請專業人士處理中。
網友看到影片後也紛紛在《PTT》討論，聽到館長決定趁這次機會，要直接成立保全公司，以國安局保護總統的標準來要求，全部都要學會完整格鬥，訓練比照海豹部隊，重點是價格平易近人，「那館長要開保全公司，做的起來嗎?」
網友也回應，「我覺得可以開，有賺頭，他本身就有資源，可以訓練保全」、「以現代來說，可以啊怎麼會沒市場」、「推綜合保全課程」、「至少有保鑣跟健身本業有關」、「自己做應該還是比花錢請人便宜」。
不過也有網友說，「真正有技術的保鏢，會願意讓你便宜聘請？」、「沒有實戰差太多了」、「覺得在台灣做不起來，沒那種規模」、「不是格鬥練一練就能擋刀擋槍」、「台灣相對來說，這麼安全做不起來啦」。（編輯：許智超）