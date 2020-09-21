921地震21週年！男曝奶奶當年「逃生過程」　全場淚崩了

1999年9月21日凌晨1時47分，台灣發生了毀滅性的地震，造成2415人喪生、11305人受傷，以及數十萬棟房屋倒塌，這場地震讓不少家庭破碎，在許多人心中烙印下沉痛的回憶，而今（21）日也是921地震的21週年，就有網友討論「當年發生地震的狀況」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「當年我才小學四年級，家裡住台中豐原，印象很深刻是那天在搖的時候，我還在狀況外時，就被我爸撈出來，結果一起摔倒在地上，921的搖法真的是沒辦法忘記，上下搖晃的那種，根本沒辦法站穩，後來我跟我妹被我爸媽抱著從四樓到一樓逃跑，還好鐵門沒有被搖到變形，逃出去的時候，大家都在大馬路上，根本沒人敢進房子」。
「全家人擠在車上聽廣播才知道有大地震， 那天全台都沒電了吧，根本沒辦法打電話，我的奶奶住在豐原向陽路上的一棟大樓，聽那邊開車過來的人說大樓倒了，直接倒在路中間，那是我第一次看到我爸瘋狂跟鄰居借機車往奶奶住的地方去了，然後呢？沒有了，奶奶住的地方在靠馬路那邊的大樓，倒下來的時候是直接撞在地上的那一邊....」。
原PO提到「我爸說，他到那邊時根本已經不知道哪裡是奶奶住的地方，路上看到很多住戶有跑出來，以為奶奶也有跑出來，但後來奶奶被找到後，被壓在斷掉的樑柱下面，手上還抓著首飾盒，裡面有我爸他們兄弟小時候照片跟爺爺的遺照，現在那地方好像原地重建了吧，總之921之後蓋的房子就很謹慎，但是，想說的是，奶奶我真的很想妳。」
貼文一出，網友紛紛回應「每一年回想起這些事情，就覺得好心痛」、「奶奶抓著首飾盒也太心酸了」、「首飾盒也太催淚了」、「豐原人淚推你」、「我舅舅本來跑出來了，為了救表弟又跑回去，結果一起走了QQ」、「看到都含淚了，你也很堅強！加油」。（編輯：張嘉哲）