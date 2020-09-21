921地震21週年！男曝奶奶當年「逃生過程」　全場淚崩了

1999年9月21日凌晨1時47分，台灣發生了毀滅性的地震，造成2415人喪生、11305人受傷，以及數十萬棟房屋倒塌，這場地震讓不少家庭破碎，在許多人心中烙印下沉痛的回憶，而今（21）日也是921地震的21週年，就有網友討論「當年發生地震的狀況」貼文引發熱議。





▲一名網友分享當年921大地震經歷，引發熱議。（圖／翻攝PTT）