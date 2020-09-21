伴男友看電影嗨整晚！隔天慘被分手　理由全場看傻：太瞎

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。對此，就有女網友指出，某日下班就和男友一同看了整晚的電影，沒想到隔天卻被對方提出分手，理由一曝光後，也意外引起許多人討論。





▲原PO貼出對話。（圖／翻攝靠北星座臉書粉專）