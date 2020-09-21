伴男友看電影嗨整晚！隔天慘被分手　理由全場看傻：太瞎

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。對此，就有女網友指出，某日下班就和男友一同看了整晚的電影，沒想到隔天卻被對方提出分手，理由一曝光後，也意外引起許多人討論。
一名網友於臉書粉專《靠北星座》上投稿，表示想分享「今年遇過最瞎的分手理由」，她指出，自己與男友交往了將近半年，某天兩人約好下班後要一同到自己的居住處看電影，「然後男友就買了雞排、鹽酥雞來到我家，我準備好自己泡的焦糖奶茶給他」。
正當原PO邊吃邊看電影十分開心時，男友突然嚴肅地問原PO「你吃了幾塊鹽酥雞？」當下她就傻傻回覆「我沒算欸？怎麼了？」沒想到男友突然語重心長表示「你不覺得你吃太多塊了嗎？你是多餓？」更憤怒指出自己僅吃了6塊鹽酥雞而已，剩下的都是原PO吃的。見到男友憤怒後，原PO著急建議「不然我們再叫熊貓外送大包的鹹酥雞」，沒想到男友不爽拒絕，之後更不看電影，食物也不再吃。
到了隔天，原PO正在上班時對方就提出了分手，根據對話，男友解釋「我覺得我們不太適合，還是分開吧！」她就疑惑追問原因，男友也承認是因鹽酥雞的事很不開心，更直言「你完全沒考慮我的心情，我只吃6塊而已你知道嗎？分手吧！」
奇葩的分手理由曝光後，就引來許多網友討論，「你應該很幸慶他這麼快決定和你分手了！」「因為新歡鹹酥雞都讓他吃半包..」、「因為鹹酥雞分手？好瞎哦」；不過也有網友提出不同看法，「鹽酥雞只是導火線，平常就有問題了啦」、「妳可能不只這件事情，也許妳平常就讓他覺得妳很自私只想到妳自己」、「其實他很想跟妳分手很久了，只是找不到藉口理由」。（編輯：陳雅雲）