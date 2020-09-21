世界前40大學畢業！男回台3個月找不到工作　殘酷真相曝

台灣就業環境問題已經成為社會關注的問題，也時常有新鮮人抱怨工作低薪又難找。就有一名留學生表示自己從全球前40名大學畢業，沒想到今年回台後，竟長達3個月找不到工作，好不容易進了一間公司卻又發現問題多多，過程曝光隨即引發熱議，眾多新鮮人也吐露殘酷真相。
一名男網友在《Dcard》提到，自己畢業於全球前40名大學，專業雖是社會科學，但國際排名上也是前20名；另外他還擁有商科副學位及國外金融證照；他還補充，「大學時有工作和實習的經驗，在學校積極參加社團，當過學生會會長，在國外讀高中時英文就有多益990，大學畢業GPA也有3.6」。
擁有漂亮的學歷與條件，原PO卻在畢業回台灣後，長達三個月找不到工作，他也補充「試了各種找工作平台，也去過大學就業博覽會，主動投的公司很少回覆我，主動找我的很多都是網路負評很多的奇怪公司，而且我去面試，還問我說你條件這麼好爲什麼要來這邊」；最後原PO好不容易上了一間公司，但只被開出底薪，且沒有制度，還要常態性幾乎每天加班。
原PO感嘆，自己雖然在國外是有月薪10萬起跳的工作機會，但因為家人都在台灣，所以決定回台，「既然回來了，我就一定要盡力適應和做好，也許是我真的不了解台灣的工作環境，所以想請教大家在找工作方面的技巧」。
整個過程曝光後也引發討論，不少有相似遭遇的人揭露殘酷真相，「除非你自己當老闆，不然台灣大部分的工作環境，就是加班+低薪」、「我朋友在國外生活，在西班牙當地找工作跟台灣開放履歷，西班牙當地開出來也是破十萬，台灣只有補習班給底薪」、「朋友在澳洲念QS前80的大學商學院，畢業回來也是領28K」、「在台灣非電資其他理工，薪水都蠻慘的，文組要找高薪的話還是建議出去吧」。（編輯：潘毅）