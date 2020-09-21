世界前40大學畢業！男回台3個月找不到工作　殘酷真相曝

台灣就業環境問題已經成為社會關注的問題，也時常有新鮮人抱怨工作低薪又難找。就有一名留學生表示自己從全球前40名大學畢業，沒想到今年回台後，竟長達3個月找不到工作，好不容易進了一間公司卻又發現問題多多，過程曝光隨即引發熱議，眾多新鮮人也吐露殘酷真相。





▲（圖／DCARD）