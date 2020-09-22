訂婚宴吃一半新郎跑走！女傻眼「悔婚了嗎」　內行揭真相

結婚是人生中的一件大事，但隨著時代的變遷，有些傳統的婚宴習俗對於年輕人來說越來越遙遠，一切都得靠長輩張羅，才不會觸碰禁忌。近日，就有網友討論「大家知道訂婚宴的時候，男方不能吃到最後一道菜，或者吃一半就要離席嗎？」貼文引發熱議。





▲網友討論為何男方不能在訂婚宴吃到最後一道菜。（示意圖／NOWnews資料照片）