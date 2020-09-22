訂婚宴吃一半新郎跑走！女傻眼「悔婚了嗎」　內行揭真相

結婚是人生中的一件大事，但隨著時代的變遷，有些傳統的婚宴習俗對於年輕人來說越來越遙遠，一切都得靠長輩張羅，才不會觸碰禁忌。近日，就有網友討論「大家知道訂婚宴的時候，男方不能吃到最後一道菜，或者吃一半就要離席嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛看隔壁版的文章，才知道訂婚宴的時候，男方不可以吃到最後一道菜，或者看到魚上菜，就要默默離席，大家知道嗎？」而貼文也引來網友馬上分享經驗表示「上次吃到一半，新郎那邊的人也是全跑掉，當場嚇傻，還以為朋友被悔婚.....」。
而其他網友也紛紛回應解答「據說全部吃完就是把女方吃到底（吃夠夠），這並不好，故留了一點餘（魚）地給女方」、「傳統習俗啦，中南部還是很常見喔」、「就習俗啊，所以一般魚會放到很後面才出」、「就是代表不能吃女方到底的意思，然後上魚離席，就是給女方留餘地諧音」、「所以後來魚都會放在很放面才出喔！不會放前面」。
不過，也有不少網友認為「其實都已經很過時了啦，會相信這種禁忌的婚姻是有多幸福」、「訂婚宴才會，訂結一起的話就沒有這個問題」、「覺得聽聽就好，真的吃飽兩家開心比較重要吧」、「時代不同了，觀念也真的是要轉換了，這真的超無聊諧音梗」、「其實有些傳統就是一種體驗而已，兩家人溝通好就好」。（編輯：張嘉哲）