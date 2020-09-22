眼角餘光會被哪幅畫吸引？測年底前你將有何「重大轉變」

人生就像心電圖一樣，有高有低，而現在起到年底前，你的人生又會迎來什麼「重大轉變」呢？快跟著知名命理老師艾菲爾一起來測測看吧！





Q：假設你來到一間畫廊，牆上掛滿滿滿畫作，讓你看得你眼花撩亂，此時，眼角餘光你被一幅畫吸引了，你直覺會是下面那一幅呢？





結果分析





畫作Ａ：





現在起到年底前，你的人生會像「久旱逢甘霖」般，一路順遂、如魚得水。之前困住你的各種枷鎖，不管是愛情、工作、生活、金錢，或是家人過高的期盼、自己給自己的壓力等，全都會瓦解，讓你越來越順心，就像潺潺流水般不斷前行，就算有阻礙也能順利繞過。最重要的是，你會獲得滿滿正能量，只要善用這波正能量，去幫助身邊需要的人，無論是家人、朋友、同事或情人，他們都有可能因為你的提點，擺脫煩惱、變得更好。所以不要小看自己了，多多關心身邊的人，你能為他們帶來極大的幫助與能量。





畫作Ｂ：





現在起到年底前，你的人生會迎來一場重大收穫，而這收穫與「人」有關。也許總覺得沒人懂的你，會因緣際會下認識一個知己好友，讓你終於有了好閨蜜，不用羨慕別人的友情，又或是在事業上有新同事、新領導降臨，你與他在工作上非常契合，他也很欣賞你，將有機會透過他的幫助與提拔，在目前的職位中更上一層樓！而最讓人期待的就是愛情了，單身者可以如願脫單；有伴者則有望與對象甜蜜步入禮堂，或是與伴侶順利迎來新生命。因此從現在起到年底前，好好把握與每個人的相處、往來，也許他就是徹底改變你人生的那個人喔！





畫作Ｃ：





你目前正處在人生的交叉口、迷茫期，可能是剛畢業、剛離職、在幾份工作間猶豫不決，或剛好面臨人生關卡、對未來毫無頭緒，不知道5年、10年後的自己要幹嘛...此時的你就像闖入一座迷霧森林，惶惶然找不到出口。不過，就算你目前處於迷霧黑暗中，這也只是人生中的某段過程而已，其實並非每個人都一定要有夢想與目標，為了別人的幾句話，就否定自己的人生，那樣只是為別人而活。現在起到年底前，你要為自己的人生醞釀、儲存能量，不必太害怕目前的困境與茫然，只要繼續往前走，必能找到出口。



▲直覺選出眼角餘光會被哪幅畫吸引？測年底前你將有何「重大轉變」。（示意圖／取自pixabay）

畫作Ｄ：





現在起到年底前，你的人生會發生反轉，有個巨大改變即將降臨。你習以為常的生活模式有可能會被打破，也許是工作上有出差外派的機會，或是調職到別的城市，也可能是放棄原本割捨不下的舊愛，或終於與不適合的對象說再見。另外，創業者有可能會迎來事業轉型、擺脫舊模式等，這些改變是巨大的，且會影響到你的未來人生。也許剛開始，你會對這個新轉變感到痛苦、無法適應，但只要方向是對的，那麼，此轉變絕對會為你帶來極大利益。所以千萬不要害怕面對，你會如浴火後的鳳凰，獲得重生。





畫作Ｅ：





現在起到年底前，你會擺脫過去的迷惘，找到自己的人生目標。之前你苦於尋找自我優勢、未來發展，也曾困惑徬徨，甚至無端地討厭自己的一切，但現在起到年底前，你會遇到生命中的貴人，他將為你指點迷津，幫助你找到自己的優勢與專長，讓你以全新角度面對未來，甚至替你找到新工作。當然你也不會愧對他的苦心，你會迅速融入新工作，得心應手，甚至超常發揮，讓領導跟上司對你讚不絕口，而你也終於找到自己的人生新目標。（編輯：許苡晴）



