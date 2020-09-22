紅茶杯底竟出現「黑黑一片」！眾人一看秒歪樓：先跑路囉

台灣近來掀起一波美食外送風潮，只要輕鬆動動手指就能將餐點送到家，這也是許多懶人族的福音。近日，就有網友分享，叫一份外送套餐，在喝飲料時，卻發覺杯子裡出現一張記憶卡，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》貼出照片，可以看見一杯喝到見底的飲料，看起來並沒有什麼問題，仔細一看卻發覺，禮頭出現一張黑色的「8G記憶卡」，面對這種情況，也讓原PO摸不著頭緒的說「原來吃這家的漢堡冰紅茶套餐，還附贈一張8G記憶卡」。
原PO指出，他知名速食餐廳點了一份漢堡、一份薯餅和一杯大紅茶，總共花了150元，而杯內記憶卡的市價大約落在100元上下，因此有不少網友在底下留言賺到。
許多網友看到也回應，「我比較好奇內容有什麼」、「還是店員的求救信號」、「還是先開電腦吧」、「太像電影劇情，建議可以開始跑路了」、「內容是如何把紅茶很好喝的獨傳秘方」、「因為它把紅茶最熟悉的味道，鎖在裡面」、「可能藏國家機密要件」、「不確定的小確幸」、「卡片將在10分鐘內銷毀」。
不過也有網友說，「好險，差點喝下去」、「不過到底為啥有記憶卡」、「幸好沒喝進肚子裡」、「說實話，店員有點扯，哪來的記憶卡啊」、「恐怖，喝下去就進醫院了」、「差點GG了」。（編輯：許智超）