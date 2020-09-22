紅茶杯底竟出現「黑黑一片」！眾人一看秒歪樓：先跑路囉

台灣近來掀起一波美食外送風潮，只要輕鬆動動手指就能將餐點送到家，這也是許多懶人族的福音。近日，就有網友分享，叫一份外送套餐，在喝飲料時，卻發覺杯子裡出現一張記憶卡，貼文一出也引起網友熱議。





▲網友喝紅茶時，驚覺裡面有張8G記憶卡。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）