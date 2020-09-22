男「用貼圖傳Line」導致分手？女友心碎　全場戰翻：卑微

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日就有一位女網友在網路上分享他自己與男友聊天的記錄，因為男方狂傳貼圖導致最後分手，這位女網友更是因此心碎，沒想到對話曝光後，全場人馬戰翻直言「不用太卑微好嗎」，引起熱議。





▲原PO在提到這件事時，原PO男友竟用「貼圖狂敷衍」。（圖／翻攝自《Zuvio 校園》）