男「用貼圖傳Line」導致分手？女友心碎　全場戰翻：卑微

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日就有一位女網友在網路上分享他自己與男友聊天的記錄，因為男方狂傳貼圖導致最後分手，這位女網友更是因此心碎，沒想到對話曝光後，全場人馬戰翻直言「不用太卑微好嗎」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「因為貼圖分手」的文章表示，「昨天我的男友跟異性朋友出去，被我看到他朋友的限時，我就找了男友聊聊，但是他的態度就是『這有什麼嗎？就是出去吃飯，沒幹嘛』」，原PO更接著說，從這件事之後，男友就開始冷淡，但今天她在提到這件事時，原PO男友竟用「貼圖狂敷衍」，這讓原PO氣不過心碎，直接提了分手。但事後原PO卻又有點後悔直言「是不是我真的太多疑，我真的不喜歡男友跟異性出去，但他就是很喜歡自由的一個人，為了這件事，我吃不下、睡不好，然後也一直哭，我還該找他複合嗎？我是不是該去道歉...？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「我不知道你是腦袋撞到還是什麼，男生都不引以為意了，就你在那邊瞎擔心想複合，先疼愛自己很難嗎」、「就分阿，雖然說管東管西有些人不喜歡，但都交往了，而且男的這種態度就分了吧，不要越拖越慘」、「男友這種態度，他沒對不起，妳還要跟他道歉，我又刷新了三觀，太猛啦。對方是多帥？還是很有錢？那我還能理解」、「沒必要為一個男的活的那麼卑微」，也有網友表示「太狂了吧，要分手至少不能因為一時情緒」、「這件事解決不了的話也許可以向你們共同的好友求助看看？後悔的話當然可以求復合，可是難免會有點卑微」。
但綜合網友留言的統計，支持分手的網友佔為多數，他們認為的觀點在於「不是因為貼圖分手，是你們對於避嫌觀念的落差」、「你重視的點和他不一樣，建議你好好找他談談你的感受，如果他不願意好好談，那就分了吧，觀點不同又不願意互相理解，以後多的是衝突，早分晚分的區別而已」。（編輯：王柏文）