交往半年男友突提分手！「超瞎理由」曝　眾全看傻：笑死

男女交往時間越久就越熟悉彼此，有些人感情越來越好；有些人則因個性無法磨合、生活習慣落差大，甚至是因為男女雙方有人出軌，導致分手收場。近日一名女網友就在臉書《靠北星座》中透露，日前男友在她上班時，突然提出分手要求，起初，她一頭霧水，直到弄懂「超瞎理由」後才恍然大悟，但也哭笑不得，不禁直呼「今年遇過最瞎的分手理由...」而其他網友見狀後則全笑歪。





原PO發文指出，自己與處女座男友交往約莫半年，某天下班約好要去她家看電影，男友負責買雞排、鹽酥雞，她則準備自己泡的焦糖奶茶，兩人邊吃邊看電影，但吃到一半，男友突然很嚴肅的問她「你吃了幾塊鹽酥雞？」她回應「我沒算欸！怎麼了？」接著男友就說「你不覺得你吃太多塊了嗎？你是多餓？」她則表示「還好吧！正常誰會去算吃了幾塊...」





而男友聽到這番話後，又說「我才吃6塊而已，剩下都你吃的！」她便安撫男友「不然我們再叫熊貓外送大包的鹹酥雞」，男友則語帶不爽的說「不要！不想吃了！」隨後原PO男友就不看電影，也沒吃剩下的鹹酥雞了，獨自在旁邊不爽的滑手機。



▲原PO男友傳訊向她提出分手，罪魁禍首竟是「鹹酥雞」。（圖／翻攝自臉書《靠北星座》）

令人意想不到的是，隔天，原PO男友竟在她上班時，傳訊向她提出分手，讓她感到莫名，忍不住直呼「今年遇過最瞎的分手理由...」而其實導致分手的罪魁禍首就是「鹹酥雞...」





超瞎分手理由曝光，許多人都被逗樂了，紛紛留言「我以後吃鹽酥雞要算幾塊才行（不能超過六塊）」、「這麼會張的，還是不要了」、「哪家鹹酥雞這麼好吃」、「哈哈哈哈哈笑死」、「最瞎的分手理由...」「買兩包不就解決」、「早分早好，那麼愛計較」、「那就分啊！為了鹹酥雞分手是有多瞎？」「所以至少要給吃7塊，知道嗎」。



