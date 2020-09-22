秋天一到「4星座」財運、愛情雙豐收！第一名偏財運旺炸

一年一度的中秋節將至，不少民眾已經開始準備送禮、相約烤肉聚會。此外，昨（21）日知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，秋天財運、愛情雙豐收的「4星座」，同時參考太陽、上升，一起來看看你也是上榜的幸運兒嗎？
秋天是巨蟹受人矚目的時刻，幸運之星木星在你的夫妻宮照拂，讓你在與人合伙、合作，或與對象伴侶的關係都是進展順利，無論是事業還是愛情，你都能迎來好結果，讓過去勞心勞力的你，終於得到應有的收穫。你對自己更有自信，運勢也因此扶搖直上，會有好機會降臨在你的事業，請千萬別錯過，因為這波好運很可能一路旺到年底。愛情上，近期會有許多熱情主動的對象，就差你點頭認識了，在冬天來臨前脫單的機會特別大。
第三名、獅子座
秋天是獅子容易喜獲讚賞的好時機。幸運之星木星進入你的工作宮，使獅子能量滿滿，就等著奮力一搏，同事、領導、客戶都能看到你優秀的成績，貴人也因此發現你，而提點你許多，甚至給你翻身的好機會，你可以盡情在事業舞台上揮灑你的能力。愛情上則有「金星」來加持，獅子桃花滿滿、魅力四射，很容易就能吸引到眾人的好感，而前來向你搭訕，如果獅子想在今年脫單，一定要把握此時的最佳良機。
第二名、雙魚座
秋天是雙魚貴人運爆棚的時刻。有大吉星木星在「福德宮」加持，事業上雙魚人緣翻漲，與同事相處順利，你陷入困難都有貴人前來幫忙；另外領導、主管也終於注意到你的努力及成果，你加薪加獎金的機會特別大。愛情上，有伴的雙魚感情穩定，加上越到年底，你們想定下彼此的念頭就越強，可望能在2020結束前就順利領證結婚；單身者喜提貴人牽紅線，所以近期有長輩聚會、朋友介紹請一定要參加，你很快就能邂逅情投意合的好對象。
第一名、處女座
秋天是處女福氣滿滿的大好時機，若你還覺得自己的運氣沒有好轉，那可能是你被自己困住、作繭自縛了，因為大吉星「木星」進入你的愛情宮，此刻你的運勢是順風順水的。愛情方面，無論單身、有伴的處女都是喜事降臨，單身者可以在工作場合碰見令你怦然心動的對象；有伴者感情甜蜜、進展迅速，就連與對象彼此的工作、經濟、居住條件都穩定下來，不妨開始考慮見家長、規畫兩人未來，讓彼此真正定下來吧！另外此宮位也代表「偏財」，如中獎、紅包、獎金、撿到錢等的天上掉下來的偏財運，在秋天也都會降臨在處女座身上喔。（編輯：賴詠璿）
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