秋天一到「4星座」財運、愛情雙豐收！第一名偏財運旺炸

一年一度的中秋節將至，不少民眾已經開始準備送禮、相約烤肉聚會。此外，昨（21）日知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，秋天財運、愛情雙豐收的「4星座」，同時參考太陽、上升，一起來看看你也是上榜的幸運兒嗎？





▲知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，秋天財運、愛情雙豐收的「4星座」。（示意圖／翻攝自Pixabay）