一起床身邊躺閨蜜男友！她嚇壞急傳訊　真相全場超震驚

如果睡覺一起床，發現身旁的人竟是閨蜜男友，妳會有什麼想法呢？就有女網友指出，自己某天起床發現身邊躺著的人是閨蜜男友，這就讓她嚇得向閨蜜問清楚，而真相一曝光後，就讓許多人看傻直呼「太不尊重了吧！」





▲原PO一起床發現身邊躺的是閨蜜男友。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO貼出對話截圖。（圖／翻攝Dcard）