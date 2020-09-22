一起床身邊躺閨蜜男友！她嚇壞急傳訊　真相全場超震驚

如果睡覺一起床，發現身旁的人竟是閨蜜男友，妳會有什麼想法呢？就有女網友指出，自己某天起床發現身邊躺著的人是閨蜜男友，這就讓她嚇得向閨蜜問清楚，而真相一曝光後，就讓許多人看傻直呼「太不尊重了吧！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己和閨蜜兩人合租一間小套房，但房內只有一張床，而有時候閨蜜男友會來借住，因此就導致三人同擠一張床的狀況，不過原PO解釋「當然她睡中間！我是不介意啦因為我們幾個都很熟」。
但某天因為閨蜜早上八點有課要上，但自己和閨蜜男友都是下午才有課，閨蜜就建議「那你們就下午再去啊！」本以為閨蜜僅是說說的，沒想到隔日原PO一起床竟發現閨蜜真的出門了，就這樣放任她和閨蜜男友在一張床上。面對這樣的情況，原PO也急忙傳訊給閨蜜「你真的就這樣出門了？？？」隨後閨蜜也笑笑回應「我相信你們」，更希望兩個人起床後不會太尷尬。
不過，原PO也發現閨蜜走之前為了他們著想，將一堆娃娃擺在兩人之間，閨蜜甚至喊話「我相信你們會習慣這種模式的，我愛你，這是我們友誼最高境界」。這也讓原PO哭笑不得直呼「沒辦法好好表達，我現在真的是太混亂了，到底該不該繼續睡」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人紛紛傻眼直呼「你閨蜜也太相信你，一男一女在房間有很多事可以做」、「我覺得這樣不行，信任用在這有點危險」、「相信友誼是一回事，但他沒先告知你或你男友就先出門，這不太尊重吧？」、「是我我會生氣耶... 根本不是信任問題，是根本沒尊重我！」
其中也有網友建議，「雖然感情很好但是有點不太尊重，會不會發生什麼事情沒人能知道，女生多保護自己吧！還聽過同樣的事情，男方可能沒睡醒，故意摸閨蜜說這才是他女朋友，雖然想也知道是故意的」。（編輯：陳雅雲）