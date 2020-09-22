韓國爆紅心理測驗！直覺選一隻動物　測你的「壓力來源」

人生在世，免不了必須承受到壓力，但每個人最在意的地雷不同、壓力來源也不同。韓國綜藝節目《二天一夜》就曾在節目上公開一個心理測驗，憑直覺選出一個動物，便可以知道你內心深處的「壓力來源」為何。一起來看看吧！
如上圖所見，有6種動物，猴子、羊、牛、馬、老虎、熊貓可以選擇，題目的情境則是你前往叢林旅行，與當地的原住民一起生活了段時間。當你決定回到都市生活後，當地族長送你一份禮物，讓你在上述6種動物中選一隻帶回家。你會選哪一隻呢？
＃選猴子：壓力來自「人際關係」
為了在社會生活，不得不和一些合不來的人相處與溝通，這是你最大的壓力來源。雖然表面上你能夠維持融洽相處的假象，但其實你內心恨不得與這些人斷絕來往，毫無瓜葛。
＃選羊：壓力來自「愛情」
你最近在愛情方面有很大壓力，如果你有戀人，這代表你們可能正在爭吵或發生矛盾，關係有惡化的趨勢。如果你是單身，這代表你渴望談戀愛而不可得。提醒你過分追求有時也是徒勞無功，還是順其自然吧。
＃選牛：壓力來自「工作與成功」
你把工作與成功看得很重，你希望擁有一份好工作、賺大錢，擁有光明的未來，最好還能組織幸福的家庭。這份對成功的憧憬，無形中讓你產生很大壓力。有目標是好事，但不要太急躁了，記得一步步來。
＃選馬：壓力來自「每天不變的日常」
每天重複不變、反覆上演的日常生活，對你來說是很大的壓力。你渴望找到一些真正喜歡做的事、迎接不同的新挑戰，但這並不容易，很容易在過程中迷失方向。或許第一步可以先試著把自己的腦袋清空，放掉一些太複雜的想法。
＃選老虎：壓力來自「自尊心」
你自尊心非常強，因此如果覺得被人無視，就會感到非常難受。無論是成為與他人比較的對象，或是遭到指責、批評，你都很容易解讀成對自尊的傷害。其實你應該學習分辨別人的意見，無理的不須在意，有建設性的則接受聽之，不必牽涉到自尊。
＃選熊貓：壓力來自「自己的懶惰」
你因為自己的行動力太低而感到壓力，即使有想要做的事，你往往也是淪於空談或計畫，實際的行動無幾。你對於如此懶惰的自己，感到十分失望且因此備感壓力，請努力克服自己的惰性，別讓懶惰成為習慣。（編輯：倪浩軒）