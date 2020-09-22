韓國爆紅心理測驗！直覺選一隻動物　測你的「壓力來源」

人生在世，免不了必須承受到壓力，但每個人最在意的地雷不同、壓力來源也不同。韓國綜藝節目《二天一夜》就曾在節目上公開一個心理測驗，憑直覺選出一個動物，便可以知道你內心深處的「壓力來源」為何。一起來看看吧！



