男友年收200萬卻還AA制！女狂喊「壓力大」　眾秒破盲點

近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。就有一位女網友提到，男友是自己收入的五倍，兩人仍採用AA制，但由於消費習慣上差異讓她感到相當大壓力，文章曝光立刻引發討論。





▲原PO好奇雙方收入差距太大，「怎麼AA制？」（圖／翻攝《Dcard》）