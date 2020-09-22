男友年收200萬卻還AA制！女狂喊「壓力大」　眾秒破盲點

近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。就有一位女網友提到，男友是自己收入的五倍，兩人仍採用AA制，但由於消費習慣上差異讓她感到相當大壓力，文章曝光立刻引發討論。
一名從事設計業的女網友在《Dcard》分享，32歲男友職業是工程師，年收約兩百萬，但自己約年薪則約40萬，相差近5倍。這樣的差距連帶也影響到兩人出遊的消費習慣，除了住在不同縣市，光是見面搭高鐵的費用就讓女方吃不消，見面以後，吃飯、逛街、看電影等行程更都要花錢。
原po感嘆：「男友的收入可以沒事吃大餐、花個幾十萬治裝，我的收入可能只能把日常一餐預算壓到100元，然後身穿平價服飾」，並疑惑的問：「社會議題老是提AA制，我就好奇，像我們這種收入差距大的人怎麼AA制？」
貼文曝光後掀起熱議不少網友也認為金錢觀不同是可以溝通的，「那些花錢價值觀是兩人要溝通的，而不是妳可以拿來不AA的藉口」、「比較好奇的是他不願意為了你降低消費模式？還是你想進入高消費世界卻無法自己買單？」、「如果兩人都願意為對方著想，何必餐餐吃大餐，花大錢，看電影呢」、「年薪200萬也不會每天吃大魚大肉，跟另一半溝通一下就好，找到雙方都適合的模式」。（編輯：潘毅）