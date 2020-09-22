交往5年男友怪怪的！女一查真相嚇壞　眾驚：比偷吃還扯

情侶交往總是會遇到有分離的時候，因為中間會遇到什麼樣分離的原因，我們也不曉得，也因此不少人認為一段感情能走到婚姻，相當不簡單。近日，就有網友分享自己男友最近總是特別奇怪，兩人的關係也產生微妙的變化，沒想到一查原因之後，讓她非常傻眼，貼文也引發不少人熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「男友最近越來越異常，一開始以為他在鬧我，後來是真的，快不行了....你各位男友這樣該怎麼辦」只見原PO貼出的對話截圖，男友表示「老婆，對不起，我真的好想他，對不起，我不開玩笑的，我真的克制不了」。
這讓原PO傻眼表示「我們交往了五年三個月，認識超過十年，從來不知道他有這樣的性趣.....我有試探問過他喜歡的那個男生，但那男生說他不考慮跟同性交往，而且現在也在追一個女生，誰能救救我的戀情，我男友彎掉變成同性戀了」。
貼文一出，網友紛紛回應「個人覺得，放他走對你我都好」、「他都坦承了，讓他走吧」、「直接分手，他說捨不得只是在愧疚感作祟，想要讓這個感覺比較少一點」、「請接受現實，寧願和平分手，也不要假裝這一切對彼此都很好一樣」、「他也應該很重視這段感情才會誠實提出來，放他走吧」、「精神出軌了，就放他走吧，這也是很殘酷的事實」、「比偷吃更扯....放他走吧，勉強彼此都不好」。（編輯：張嘉哲）