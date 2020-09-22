交往5年男友怪怪的！女一查真相嚇壞　眾驚：比偷吃還扯

情侶交往總是會遇到有分離的時候，因為中間會遇到什麼樣分離的原因，我們也不曉得，也因此不少人認為一段感情能走到婚姻，相當不簡單。近日，就有網友分享自己男友最近總是特別奇怪，兩人的關係也產生微妙的變化，沒想到一查原因之後，讓她非常傻眼，貼文也引發不少人熱議。





▲原PO男友向她坦承自己喜歡男生，並不能控制想念自己喜愛的人。（圖／翻攝Dcard）