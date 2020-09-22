台灣學生心目中「夢幻職業」排行曝！第一名蔡阿嘎超意外

YouTuber界長青樹「蔡阿嘎」先前發布影片，其以國小、國高中、大學三大階段的學生「未來最想從事的夢幻職業」為主題，透過網路進行問卷調查。而排行曝光後，其中大學生夢幻職業排行的第一名，就讓蔡阿嘎十分意外。
蔡阿嘎先前發布影片，本次以「2020年台灣學生們未來最想從事的夢幻職業」為主題，於網路上蒐集了3萬多筆問卷資料，而此次問卷也分為國小、國高中、大學三個階段的學生進行調查，蔡阿嘎也解釋「隨著年紀越來越成熟之後，想法會不一樣」。
首先為「小學生夢幻職業排行」，透過1千多筆問卷統計，第一名是由老師以112票當選，再來則是YouTuber以75票榮登第二，醫師以64票獲選第三名，緊接著設計師以50票獲得第四，廚師以46票獲得第五名。
再來為「國高中生夢幻職業排行」，透過1萬多筆問卷統計，第一名是由老師以755票當選，再來醫師則以744票榮登第二，護理師以409票獲選第三名，設計師以559票獲得第四，工程師以453票獲得第五名。其中排行最讓人震驚的是，YouTuber沒有進入排行內，但蔡阿嘎也笑說「你們是明智的！YouTuber根本沒那麼好幹！」
最後則為「大學生夢幻職業排行」 ，第一名是由空服員以842票當選，再來老師則以750票榮登第二，老闆以664票獲選第三名，工程師以597票獲得第四，醫師以575票獲得第五名。
其中第一名的空服員因都沒登上國小、國高中生的排行，因此讓蔡阿嘎相當震驚，不過蔡阿嘎也認為，由於空服員和念什麼科系比較沒有太多關係，需要的是自身的實力和外語能力，以及外表儀態良好等特點。最後蔡阿嘎坦言「各行各業都辛苦」，不過他通過排行榜也看出，隨著心智年齡的成長，學生心目中的夢想職業也完全不一樣。
影片曝光後，隨即引起許多網友留言討論，「本來還以為三個年齡層都有youtuber，結果只有小學生有入榜，可見大家長大了應該都知道網紅不好當」、「國小的夢想不是應該當總統嗎？看來時代不同了」、「竟然都沒有警察、公務員！！」、「還以為大學生的榜裡會有公務員耶」、「看到老闆笑死，我也想當」。（編輯：陳雅雲）