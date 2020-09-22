台灣學生心目中「夢幻職業」排行曝！第一名蔡阿嘎超意外

YouTuber界長青樹「蔡阿嘎」先前發布影片，其以國小、國高中、大學三大階段的學生「未來最想從事的夢幻職業」為主題，透過網路進行問卷調查。而排行曝光後，其中大學生夢幻職業排行的第一名，就讓蔡阿嘎十分意外。





▲小學生夢幻職業排行，由老師奪得第一。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎曝光國高中生未來夢幻職業排行。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）