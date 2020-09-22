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士林夜市為何跌落神壇？遊客秒喊「1關鍵」：要撐住太難

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-22 21:27:16｜update2020-09-22 21:27:25

▲坑殺老外！士林夜市「一袋水果400元」，老闆急請客堵嘴。（圖／翻攝自pixabay）
▲星巴克士林門市驚傳歇業，引發不少人討論「士林夜市沒落的原因」。（圖／翻攝自pixabay）

如果你是外地人，聽到台北觀光夜市，名單內肯定會有「士林夜市」，數十年前士林夜市以士林大雞排、香腸等美食發跡，吸引全台不少遊客都慕名而來。但今（22）日卻傳出，開業22年的星巴克士林店即將停業，讓不少網友討論「士林夜市真的沒人潮了？」貼文引發熱議。



原PO在PTT貼文指出「我今天晚上去士林夜市還是很熱鬧阿！就算是星期二非假日！也是人潮滿滿，難道只有我去的這天才人特別多嗎？不可能吧！是媒體故意誇大炒作士林夜市很慘吧？有八卦嗎？」

貼文一出，網友紛紛跳出打臉「跟巔峰時期比，是真的慘爆了」、「我讀文化，大一看到現在六年，平日人潮真的少太多了」、「讀銘傳+1，陽明戲院打掉之後，外面那條也不熱鬧了」、「觀光客至少掉一半以上客源」、「疫情國外觀光客也有差啦」、「當然有差，剩下國內旅客而已」、「住士林10年了，若要對比真的差太遠了，現在真的少很多人」、「要撐住太難了，疫情影響真的太大」。

▲網友分享逛士林夜市時，總看到許多店面出租，跟往年的情況已經不同。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享逛士林夜市時，總看到許多店面出租，跟往年的情況已經不同。（圖／翻攝PTT）
另外，也有專業在地網友表示「士林夜市現在真的只剩下夜市，以前對面有水族館，可惜後來就收掉了，本來也會去都會叢林下面可以打保齡球，玩卡丁車，還有好樂迪可以唱歌，現在也都收掉了，接著陽明戲院都更，連看電影都沒了，夜市東西吃一吃，吃飽就無聊不知道要幹嘛，不像西門町可以看電影、唱歌，這才是沒落主因吧」。（編輯：張嘉哲）

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