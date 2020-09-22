士林夜市為何跌落神壇？遊客秒喊「1關鍵」：要撐住太難

如果你是外地人，聽到台北觀光夜市，名單內肯定會有「士林夜市」，數十年前士林夜市以士林大雞排、香腸等美食發跡，吸引全台不少遊客都慕名而來。但今（22）日卻傳出，開業22年的星巴克士林店即將停業，讓不少網友討論「士林夜市真的沒人潮了？」貼文引發熱議。





▲網友分享逛士林夜市時，總看到許多店面出租，跟往年的情況已經不同。（圖／翻攝PTT）