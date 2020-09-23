NOW早報／婚宴吃一半！新郎跑走全傻眼　「驚人真相」曝

訂婚宴吃一半新郎跑走！女傻眼「悔婚了嗎」 內行揭真相
結婚是人生中的一件大事，但隨著時代的變遷，有些傳統的婚宴習俗對於年輕人來說越來越遙遠，一切都得靠長輩張羅，才不會觸碰禁忌。近日，就有網友討論「大家知道訂婚宴的時候，男方不能吃到最後一道菜，或者吃一半就要離席嗎？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「剛剛看隔壁版的文章，才知道訂婚宴的時候，男方不可以吃到最後一道菜，或者看到魚上菜，就要默默離席，大家知道嗎？」而貼文也引來網友馬上分享經驗表示「上次吃到一半，新郎那邊的人也是全跑掉，當場嚇傻，還以為朋友被悔婚.....」。
而其他網友也紛紛回應解答「據說全部吃完就是把女方吃到底（吃夠夠），這並不好，故留了一點餘（魚）地給女方」、「傳統習俗啦，中南部還是很常見喔」、「就習俗啊，所以一般魚會放到很後面才出」、「就是代表不能吃女方到底的意思，然後上魚離席，就是給女方留餘地諧音」、「所以後來魚都會放在很放面才出喔！不會放前面」。
不過，也有不少網友認為「其實都已經很過時了啦，會相信這種禁忌的婚姻是有多幸福」、「訂婚宴才會，訂結一起的話就沒有這個問題」、「覺得聽聽就好，真的吃飽兩家開心比較重要吧」、「時代不同了，觀念也真的是要轉換了，這真的超無聊諧音梗」、「其實有些傳統就是一種體驗而已，兩家人溝通好就好」。
今日天氣／各地多雲到晴 午後局部有雨
今（23）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；晨間各地低溫23至26度，空曠地區氣溫會更低一些，晨間出門別忘了多加件衣物，白天西半部高溫約33至35度，東半部高溫30至32度，中午前後較暖熱。
吳宗憲給小鬼的歌公開 眾星淚崩：兄弟唱歌給你聽！
藝人小鬼（黃鴻升）本月16日過世，消息讓令外界悲痛不捨，他的好友兼前輩吳宗憲，日前透露為了小鬼做了一首歌《天堂有多遠？》，昨（22日）MV公開，請到柯有倫、KID、威廉、陳漢典、竇智孔、任賢齊以及小鐘等人獻唱，眾星雲集，以「唱歌給你聽啊，兄弟！」作為開頭，送上溫暖聲音給天堂的好友。
獨／AKIRA做林志玲加油板 嚴選甜甜花語：妳是我的真愛
日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA去年6月6日與「台灣第一名模」林志玲結婚，喜訊引起台、日兩地高度關注。AKIRA隨團登過無數大型舞台表演；林志玲演藝工作著重在主持、演戲上，她雖然也登過大型舞台，但演員身分相較於歌手，台下粉絲的「應援文化」略為少見，AKIRA接受《NOWnews今日新聞》專訪時，特地為老婆製作加油板，設計上以花語「妳是我的真愛」的紅色滿天星作為重點，同時標上「加油」、「戴口罩」、「勤洗手」等訊息，愛老婆之餘也不忘叮嚀身體健康，十分體貼。
內湖公車車禍畫面曝光！駕駛打瞌睡直到車停才驚醒
台北市內湖區21日晚間發生一起公車開上人行道的車禍，造成一名行人死亡。而昨天（22日）公布車禍當下的車內畫面，該名許姓駕駛疑似在駕駛過程中數度打瞌睡，甚至將車開上人行道時也未清醒，直到公車滑行停止後才驚醒。而該名許姓駕駛，也對警方坦承自己有吸毒前科，甚至在上周就有吸食安非他命的紀錄。
「萬劍彈」前進部署澎湖 經國號戰機可攻中國內陸
為了因應共機擾台，空軍IDF經國號戰機以「天駒任務」為名，於4到9月部署澎湖馬公機場。蔡英文總統昨（22）日前往澎湖視導空軍「天駒部隊」，除演練緊急起飛外，經國號戰機也在機棚「秀肌肉」，由中科院研發、射程200公里的「萬劍彈」也首度在澎湖亮相。