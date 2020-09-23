眼皮狂跳是好是壞？從時辰看「吉凶徵兆」：避免措手不及

你是否有時會突然眼皮瘋狂跳動呢？知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，其實眼皮跳除了健康因素之外，也可以用眼皮跳的時間，與左眼跳或右眼跳，來注意一下未來有可能發生的事情；除此之外，也可以依照眼皮跳的時間得知吉凶，現在就跟艾菲爾老師一起來看，究竟眼皮狂跳，是在暗示我們什麽事？
左眼跳、貴人：會有貴人出現，可以幫助並解決眼前的困難，或得到一個不錯的機會。 右眼跳、酒食：代表食神到，有口福。
丑時1:00-2:59
左眼跳、憂思：最近可能有什麽事讓你煩心，擔心的事情可能會發生，建議先想好一些應對之策。 右眼跳、人思：你人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友、長輩或是戀人。
寅時3:00-4:59
左眼跳、人來：最近可能會有遠方訪客，免不了聚餐。如果最近閒錢不多，建議婉拒。 右眼跳、喜至：最近會發生不錯的事，例如得到意外之財，發票中獎。
卯時5:00-6:59
左眼跳、貴客：會有事業上的貴人出現，或是幫你拉紅線的媒人。 右眼跳、平安：這事一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。
辰時7:00-8:59
左眼跳、遠客：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。 右眼跳、損財：最近錢花得有點凶，建議仔細理財。
巳時9:00-10:59
左眼跳、飲食：會愉快的事發生，聚餐有點多，有時候會有驚喜。 右眼跳、凶惡：最近是不是有點不順心呢？注意出門行車安全，建議低調行事，不要衝動。
午時11:00-12:59
左眼跳、飲食：過去的辛苦努力即將收成，並有令你開心的事發生，也代表著有口福。 右眼跳、凶事：可能會有不在計畫之內的事情發生，行車外出多方注意。
未時13:00-14:59
左眼跳、吉：會有好事發生，最近有甚麽想做的事嗎?建議可以立馬行動。右眼跳、喜：一樣會有好事發生，屬於意外的小驚喜，有點不太起眼，但也不錯。
申時15:00-16:59
左眼跳、損財：最近可能會有一筆突如其來的花費或是發生掉錢的意外，建議小心理財，注意周身安全。 右眼跳、有思：有人正在想念著你，最近異性緣不錯，有事情需要幫忙可以多找異性相助。
酉時17:00-18:59
左眼跳、有客：可能會有不速之客來訪，建議提早做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可以欣然答應，對自身也是好的。 右眼跳、遠客至：會有許久不見的朋友親戚來訪，或是重新遇到舊友人。
戌時19:00-20:59
左眼跳、有客至：最近可能會有人以電子傳遞的形式指派工作給你，請安心的接下來，所有的困難都能逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。 右眼跳、主聚會：最近的社交運不錯，可能需要參加一些聚會，會從中認識到不少新朋友。但要小心提防新認識的朋友，別太快掀了自己的底牌。
亥時21:00-22:59
左眼跳、主客：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會。請多把握機會並認真執行， 右眼跳、是非 ：人際交流上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要過於意氣用事。（編輯：賴詠璿）
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