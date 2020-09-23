眼皮狂跳是好是壞？從時辰看「吉凶徵兆」：避免措手不及

你是否有時會突然眼皮瘋狂跳動呢？知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，其實眼皮跳除了健康因素之外，也可以用眼皮跳的時間，與左眼跳或右眼跳，來注意一下未來有可能發生的事情；除此之外，也可以依照眼皮跳的時間得知吉凶，現在就跟艾菲爾老師一起來看，究竟眼皮狂跳，是在暗示我們什麽事？





▲知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，其實眼皮跳除了健康因素之外，也可以用眼皮跳的時間，與左眼跳或右眼跳，來注意一下未來有可能發生的事情。（示意圖／翻攝自Pixabay）