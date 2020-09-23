聊不到3天！男傳「神秘網址」　她一點開臉綠：被調查了

近年來科技越來越發達，網路快速的時代，不少人都會透過交友軟體來認識異性。不過，就有女網友指出，她才剛認識一名陌生男子不到3天，沒想到對方卻傳來神秘網址，讓她無奈驚喊「被調查了！」
原PO於《Dcard》上發文，表示想請教網友「不知道是不是我太敏感，但是總有種被調查的感覺⋯」隨後她就貼出與一名網友在交友軟體上的聊天對話截圖，只見對方傳了一則以「約會時，偏好哪種付費模式」為標題的心理測驗調查。
而原PO回答完後，對方竟開始解析「妳好像是焦慮型依戀耶！會很黏對方，然後會希望對方很在乎妳，然後只要一點點沒那麼關心，或是等訊息，就會有點心急跟難受」，最後甚至向原PO提問「這樣的話，妳有辦法接受遠距離戀愛嗎？」
看到對方的提問，她就傻眼直呼「才聊不到3天，而且一天回一次訊息，就在問我情侶之間怎麼付錢、問我能不能接受遠距離戀愛，然後還隨意猜測我的個性！老實講我覺得超雷⋯自己自說自話還自以為我已經想要當你女友了⋯」。
貼文一曝光後，也引來許多網友討論，「自以為很會的男生」、「我也不喜歡這樣被調查的感覺」、「笑死，這個人也太自我感覺良好」、「只聊三天就直接分析你，感覺很差欸」、「直接封鎖不要手軟」。（編輯：陳雅雲）