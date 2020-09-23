聊不到3天！男傳「神秘網址」　她一點開臉綠：被調查了

近年來科技越來越發達，網路快速的時代，不少人都會透過交友軟體來認識異性。不過，就有女網友指出，她才剛認識一名陌生男子不到3天，沒想到對方卻傳來神秘網址，讓她無奈驚喊「被調查了！」





▲原PO貼出對話。（圖／翻攝Dcard）