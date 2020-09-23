男子喝醉酒！回家驚見「手機變石頭」　真相曝光全場笑翻

醉後鬧烏龍不僅是戲劇中常見的橋段，在現實生活中也是經常發生，讓人不禁好氣又好笑。有間在日本東京的酒吧，就在推特上分享了醉酒客人的真實故事，一位男客喝醉回家後發現自己的手機變成石頭，讓他大吃一驚。而真相曝光更是超乎想像的荒唐，讓大家都笑翻。





▲日本一位男子，喝醉酒回家發現「手機變石頭」，真相曝光讓家笑翻。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）