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男子喝醉酒！回家驚見「手機變石頭」　真相曝光全場笑翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-23 11:15:36

▲日本一位男子，喝醉酒回家發現「手機變石頭」，真相曝光讓家笑翻。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）
▲日本一位男子，喝醉酒回家發現「手機變石頭」，真相曝光讓大家笑翻。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）

醉後鬧烏龍不僅是戲劇中常見的橋段，在現實生活中也是經常發生，讓人不禁好氣又好笑。有間在日本東京的酒吧，就在推特上分享了醉酒客人的真實故事，一位男客喝醉回家後發現自己的手機變成石頭，讓他大吃一驚。而真相曝光更是超乎想像的荒唐，讓大家都笑翻。



位於日本東京的酒吧「バーキタカミ」日前在官方推特上發文，透露有位客人來電表示，「喝醉回到家後發現自己包包裡的手機變成石頭，請問有在店內看到我的手機嗎？」客人還附上石頭的照片，尺寸大小剛好有點神似手機，讓人不禁懷疑是否喝醉後不小心拿錯了。

▲日本一位男子，喝醉酒回家發現「手機變石頭」，真相曝光讓家笑翻。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）
▲日本一位男子，喝醉酒回家發現「手機變石頭」，真相曝光讓家笑翻。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）
就在網友議論紛紛，猜測事件的真相為何的時候，酒吧隔天在推特上替大家解開謎底了。那位醉酒的客人接到派出所電話，有人撿到他的手機送去派出所。不過為啥他包包裡會出現石頭呢？拿到手機打開照片後那位糊塗醉客才想起事情經過，原來是回家路上看到那塊石頭的形狀很特別，於是拿手機給石頭拍照，拍完後卻陰錯陽差把手機當成石頭放回地上，把石頭當成手機放進包包帶回家。

▲這石頭的外型確實是有點像手機。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）
▲這石頭的外型確實是有點像手機。（圖／翻攝自@BKitakami的推特）
這麼搞笑的結局讓大家全笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「老實說石頭真的滿像手機的，又在晚上的話」、「這可能是iPhone15吧」、「iStone」、「哈哈，這個烏龍也太戲劇化了」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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