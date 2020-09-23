偷吃被抓還理所當然？人妻吐「1句」辯解　眾怒：別心軟

任何人面臨另一半外遇或劈腿，應該都很難冷靜下來，但若遇到對方不認錯，還當作是理所當然，該怎麼辦？近日，就有網友抱怨，抓到老婆偷吃不認錯，甚至宣稱只是禮儀，誇張言語讓他傻眼，貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《爆怨公社》表示，最近老婆常會用身體不舒服、想睡覺來推託房事，但其實是在外面有別的男人了，被抓到和異性喇舌的照片。雖然老婆承認外遇出軌，但去她家跟她爸媽談離婚的協議事項時，卻讓人刷新三觀。
原PO指出，她爸爸要求說要共同監護孩子，卻說拒絕共同負擔小孩的開銷，除非今天小孩跟他們家姓，他才願意付，這也讓原PO直呼「真是傻眼，你要監護權然後又不願意負擔小孩費用，這是哪一國的道理？」
原PO還說，沒想過偷吃的人可以這麼理直氣壯，竟然直接說「我喇舌是國際禮儀，不行嗎？」而她爸爸也在旁幫腔，表示只是喇舌而已並沒有什麼啊，原PO聽到後，指著她爸說「你被戴綠帽當烏龜，你會爽嗎？」她爸聽到後講不出半句，而女主角一點反省愧疚都沒有。
原PO提到，已準備提告申請離婚，以及打監護權官司，「沒想到自己婚姻會這麼不堪，但就當作趁早發現，也許我心裡會好過一點吧」，原PO還強調，她不用帶小孩、家事也不用做，還真不懂她不滿什麼，竟然還要去外面偷吃。
許多網友也紛紛回應，「偷吃的人是什麼鬼話都說的出口的」、「千萬別心軟放過她」、「哪一國的禮儀，真的傻眼」、「想養小孩不出錢是什麼道理」、「支持你爭取監護權保護孩子」、「不負擔扶養費，就不用談共同監護了」、「記住該蒐集的證據別少，也別心軟」、「還沒看過這麼扯的」。（編輯：許智超）