偷吃被抓還理所當然？人妻吐「1句」辯解　眾怒：別心軟

任何人面臨另一半外遇或劈腿，應該都很難冷靜下來，但若遇到對方不認錯，還當作是理所當然，該怎麼辦？近日，就有網友抱怨，抓到老婆偷吃不認錯，甚至宣稱只是禮儀，誇張言語讓他傻眼，貼文一出，也引起網友的熱烈討論。





▲網友指出，抓到老婆與異性喇舌的照片。（示意圖 ，圖中人物與文章中內容無關／翻攝 自 《pixabay》）