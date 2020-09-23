家裡空房「4000包水包電」租同事！住進來秒GG　人妻臉綠

如果是你遇到這種事，你會怎麼做呢？一名女網友表示，老公有位同事被前房東趕出來，因事發突然所以沒地方住，而家裡有間空房也就暫租給對方，一個月包水電只需4000元，豈料對方搬進來後，發生諸多離譜之事，讓她超級傻眼，貼文一出也引起網友熱議。





該名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文，老公同情同事遭遇，她也再三考慮後，才讓對方住進家中，而一個月房租才4000元，怎知對方本來還想「住滿一個月再給房租」，遭拒絕後才妥協。不過自從他搬進來，就是原PO惡夢的開始，生活習慣和衛生問題都有疑慮，像是在客廳時，電視、電動使用完都不主動歸位。



▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》） 原PO也提到，她在家中四處都曾撿到「用過的一團衛生紙」，對方還會吃家中的食物、飲料，「幾天吃一包泡麵也算了，幾乎每天一包」，甚至將廚房弄髒卻不清洗。而讓原PO最受不了的是，媽媽送來的西瓜，自己都還沒吃到一口，就被他吃完，「我有點不爽，把剩下的四分之一裝塑膠袋，還放一隻湯匙，很明顯有人要吃了吧！」，怎知她忙完後一看，卻還是被吃完。



▲西瓜。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash） 發生這麼多事情，也讓她忍不住直呼「雅房沒家具沒家電4000元，包水包電wifi，包管理費包機車位，公共空間都可使用，原來還要包打掃包吃包喝啊」。





貼文一出，引起網友熱議，「早點請走吧」、「趕快請他搬走吧，不然住久了請神容易送神難」、「這種就是跟他說不好意思下個月有親戚要來住，請他另找地方搬走，不然就會累死自己」、「活該被房東趕出去…再讓他體驗一次啦！老公是在幹什麼」、「多少錢不是問題，最大的問題是，隨便吃我的東西！這是死罪」、「請他自己出去找住宿，臨時給個方便可以，長時間真的不好」。（編輯：郭佩蓉）



