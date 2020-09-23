存款千萬沒工作能活多久？網曝答案　再揭「超狂致富法」

擁有一定的存款後，該如何透過理財規劃，將小錢滾成大錢，一直以來都是許多人的問題。就有網友指出，友人近期的存款終於超過1000萬元，但就好奇「沒工作後能活多久？」對此，也引來許多行家曝光答案，更分享許多理財妙招。





▲原PO指出，友人的存款近期超過千萬元了。（示意圖／翻攝pixabay）