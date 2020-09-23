存款千萬沒工作能活多久？網曝答案　再揭「超狂致富法」

擁有一定的存款後，該如何透過理財規劃，將小錢滾成大錢，一直以來都是許多人的問題。就有網友指出，友人近期的存款終於超過1000萬元，但就好奇「沒工作後能活多久？」對此，也引來許多行家曝光答案，更分享許多理財妙招。
原PO於PTT八卦板上發文，表示友人先前和他透露存款終於突破千萬，於是很興奮地直言「他要fire老闆」，不過友人也好奇「1000萬沒工作能存活多久」。面對這樣的問題，原PO就向鄉民提問「因為我現在還在6位數準備跨往7位數，不知道怎麼回答他，版上應該很多千萬人才，請問答案是什麼？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，不少人認為「15－20年」是最可能的答案，「當做月薪4萬，做20年」、「很省的話應該可以超過20年」、「20年應該沒問題」、「我可以20年，會投資理財買股票的話可以更久」、「有房，不生大病不出意外不扶養父母，用個20年可以吧」、「認真回，如果正常花沒有不良嗜好，偶爾奢侈一點，15-20年肯定不是問題」。
除此之外，也有不少行家分享投資與理財的重要性，直言「拿去存股一個月有5.6萬吧」、「看怎麼投資以及平時用錢習慣」、「放金融股每年股利60萬可以活吧」、「買股票啊！每年有50萬利息拿」。
不過最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）