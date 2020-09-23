男被罰寫1萬字悔過書！女友檢查見「驚人秘密」：分手吧

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友因為跟男友發生爭執，所以要求他在晚上前10點寫好「一萬字」悔過書，後來她卻發現男友交的悔過書，根本不到一萬字，於是怒提分手，貼文一出也引起網友熱議。





▲女網友發現，男友的悔過書並沒有達到一萬字。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）