男被罰寫1萬字悔過書！女友檢查見「驚人秘密」：分手吧

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友因為跟男友發生爭執，所以要求他在晚上前10點寫好「一萬字」悔過書，後來她卻發現男友交的悔過書，根本不到一萬字，於是怒提分手，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社公開版》貼出四張截圖，可以看到兩人一開始，疑似是因為男友沒有回訊息而吵架，於是原PO要求男友在晚上10點交出「一萬字」悔過書，否則就分手，雖然男友看似很無奈，但還是在3個小時後，按照要求交出悔過書。
原PO一看到男友誠懇的道歉文，便將悔過書丟上「字數計算」的網站，竟發現只有9771個字，這也讓原PO直呼，「還想用標點符號唬我是不是？你完全想唬爛、敷衍我而已啊」，男友看見也忍不住爆氣大罵，「給我滾！當我白癡浪費那麼多時間！」。
原PO也在事後發文表示「渣男就是沒耐心、愛腦羞成怒的生物吧，付出再多還是被傷害了，你沒達成要求就注定失格了」。
許多網友看完也紛紛力挺男友，「悔過書字多字少並無意義，主要是否有悔過的心意」、「雞蛋裡挑骨頭阿」、「男生做的很好，我給一個讚」、「恭喜這男孩自由了」、「是我才不會寫」、「真佩服這男生，還有耐心打」、「3個小時寫一萬字，這男的很不錯」、「真替男的感到開心」、「幼稚行為，恭喜男的解脫」。（編輯：許智超）