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吃果乾竟送醫！女怒嗆店家賠錢　「超扯原因」網全震驚了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-23 20:06:20

▲有名女網友分享一位客人打給她表示「吃了情人果乾結果過敏送醫」，但對話曝光也讓大批網友們超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有名女網友分享一位客人打給她表示「吃了情人果乾結果過敏送醫」，但對話曝光也讓大批網友們超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

部分民眾在食用一項食品時，都會先看一下食品「成分」，尤其是對特定食物會過敏的民眾，更是會小心注意，對此，也有一名女網友分享，近日接到一位客人的電話，並講述細節，貼文一出，引起網友熱議。



有名女網友在臉書社團《爆廢公社》上發文，表示某天早上接了通客人打來的電話，「小姐，我跟你們買了一包芭樂乾和一包情人果乾」，但那位客人吃了情人果乾之後竟過敏送急診，而醫師說是因為食物過敏造成的，「你們是不是應該賠我醫藥費跟退情人果乾的錢」？

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》上發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》上發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO也詢問對方是否對芒果或其他堅果類過敏，而對方也回應「我對芒果過敏啊」，原PO更進一步解釋「情人果就是芒果做的，我們成分標示上也有標示清楚，內含芒果不適合過敏體質食用」。

豈料對方竟回應「我買的時候，你們沒跟我說情人果就是芒果啊，如果我知道他是芒果我就不會買了，你們應該要在我買的時候跟我說」，讓原PO超級無奈，並在文末hashtag「我以為是常識的東西，原來不是每個人都知道」。

貼文一出，引起1.2萬名網友按讚，近2300則留言「奧客無極限」、「傻眼」、「奧客無所不在」、「沒知識要有常識」、「真的無限白眼」、「到底是在亂啥」、「就算不知道，包裝的成分表上有寫芒果啊」。（編輯：郭佩蓉）

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