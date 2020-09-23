男買1224坪月球土地送未婚妻！「驚人價格」曝光：超划算

現代人求婚越來越多花招，希望製造出超浪漫的回憶，在國外就有一名男子買下1224坪的月球土地，送給未婚妻當作聘禮，更驚人的是這個浪漫舉動的成本竟然超便宜。





▲Lunar Land售賣月球土地後會提供地契與地圖。（圖／翻攝Lunar Land官網）