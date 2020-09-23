男買1224坪月球土地送未婚妻！「驚人價格」曝光：超划算

現代人求婚越來越多花招，希望製造出超浪漫的回憶，在國外就有一名男子買下1224坪的月球土地，送給未婚妻當作聘禮，更驚人的是這個浪漫舉動的成本竟然超便宜。
據《Times Now》報導，一名巴基斯坦23歲男子艾哈邁德（Sohaib Ahmed）為了迎娶美嬌娘馬迪哈（Madiha），想出了超浪漫絕招，準備了「超絕聘禮」，就是1英畝（約1224坪）的月球土地。
收到這個禮物的馬迪哈相當開心，還向親友們炫耀，其中不少人都認為兩人在開玩笑，沒想到當「月球地契證明」拿出來後，大家都相當佩服艾哈邁德的創意。
原來艾哈邁德是向國際月球土地註冊局（Lunar Land）購買位於月球「蒸汽海」地區的1英畝（約1224坪）土地，然而這一大塊土地的價格，更只要45美元（約新台幣1300元），既浪漫又不傷荷包！
事實上，國際月球學會（Luna Society International）與NASA合作，將讓購買月球土地的人優先獲得上太空的權利，且目前全世界不少知名人士如湯姆克魯斯、妮可基嫚等人都有購買月球土地。
根據國際月球學會的說法，獲得月球地契之後，地主「有權針對自己購買的土地，進行任何形式的開發，但相關開發必須要遵守月球主權或獨立政府，可能制定的任何法規」。（編輯：潘毅）