NOW辯風向／年輕人必買房？詹惟中曝優點：不有錢也能買

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（23）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第三集，邀請到藝人來賓詹惟中、龍龍和房屋專家Ted，與3位學生針對「年輕人該不該把買房當作首要目標」展開辯論，節目開場，笑容甜美的女主持人阿樂就先帶來一段小提琴表演，演奏兒歌《我的家》，切入主題，也引起網友討論。





而在還沒辯論以前，主持人阿樂也先公布了一項民調，顯示2019年近七成（66％）貸款買房民眾，個人的年收入在百萬內，年收入60萬內的民眾甚至佔了36％，年收入愈高，買房的人愈少，也讓主持人宋少卿直呼「假的吧！怎麼可能」。



▲主持人宋少卿和阿樂一開始，揭露其實年收入越高的人反而愈少人買房。（圖／NOWnews） 正方一開始派出詹惟中申論，他表示「不要用仇富的心態來看待買房這件事，我是以關心的角度出發，像是有些人會抱怨父母沒留房子給自己。不過也有些人靠著房子來投資，買到一間好房，也可能娶到好老婆、遇貴人提攜、升官發財、身體健康，賺大錢，買房也是結婚的一項加分條件，也能強迫自己存錢，更能激勵、提升自己，而且買房不是只有有錢人可以買」。



▲詹惟中上節目辯論「年輕人是否要買房的議題」。（圖／NOWnews） 而反方則派出Sheyrl質詢，「如果大家都買房，房價是會漲還是會跌呢，買房不僅讓營建業者獲利，若這期間遇上生病或其他問題，房貸怎麼辦？若失業、被裁員了，又該怎麼辦？」，詹惟中爆氣回應「有多少屁股就吃多少瀉藥，要量力而為，賺多少存多少，房貸就等於房租，房地產只會增值」。





反方學生關閎文也表示「對於年輕人來講，買房當成目標是不值得也不明智的選擇，會投胎比投資更重要，一般年輕人都買不起房，雖然現在房貸利率史上最低，『當沒有那個屁股，還吃瀉藥』就會變成法拍屋然後只好認賠殺出，對於買房，年輕人要謹慎為之，對很多人來說，買了一個房卻少了一個家，會因為很多原因犧牲了很多事，卻也無奈，喪失了太多機會成本，不值得」。



▲反方學生表示，對於年輕人來講，買房當成目標是不值得也不明智的選擇，會投胎比投資更重要。（圖／NOWnews）

經雙方激辯之後，反方同學Eri也提到「因為正方你們離年輕人的年紀有點距離，有很多年輕人連頭期款都繳不出來，『有土斯有財』是長久以來的迷思，和買房是兩件事」，讓詹惟中爆氣回應「我們也年輕過，你不敬老，嘲笑我們老？祝你長命百歲啦」，而他也發自內心表示「貨幣一定是貶的，土地有保值作用」。





而主持人也在最後公布網友的投票結果，贊成年輕人應該要買房的有45%，不贊成年輕人要買的有55%，由此可見，雖然在台灣有許多人都喊「買房是人生目標」，但買不買房不僅僅是關係到個人，甚至是家庭等等，也難怪正反方激烈爭辯，節目最後，主持人宋少卿也表示「態度決定高度」，並鼓勵年輕人好好向上，設立偉大的目標。





《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：郭佩蓉）



