逛夜市驚見阿婆賣「冒煙孟婆湯」！真實內容物曝光

民間傳說中，人在往生時會到達陰曹地府，並喝下孟婆做的「神湯」，忘卻一切今生記憶後，再走過奈何橋安心轉世。就有一位民眾逛廈門夜市，遇到一名老婆婆賣傳說中的「孟婆湯」，真實內容物也揭曉。
一名網友在臉書《爆廢公社》分享，「在廈門工作的朋友傳來的，他在當地夜市發現有個攤位在賣孟婆湯，沒人知道那鍋湯是什麼，連本地人都保持社交距離」；只見影片中，攤販旁的女性戴上面具扮成孟婆，身前大鍋不斷冒出類似乾冰的煙霧，鍋內充滿不明液體，並招牌上寫下「孟婆湯」作為噱頭。
不少網友看完畫面後紛紛笑稱，「喝完馬上問我剛剛有買過嗎？」「如果是我也會在旁邊看」、「裝扮跟硬體設備一百分」、「晚上喝，半夜走」、「如果看到真的會想買一杯耶」、「不是沒人知道那鍋湯是什麼，是喝過的人都忘了」。
綜合陸媒報導，這類「孟婆湯」攤販起源於河南鄭州，最早是販賣「苦丁茶」，後續也出現以「酸梅湯」或「紅茶」當成孟婆湯的業者。（編輯：潘毅）
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