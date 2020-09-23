逛夜市驚見阿婆賣「冒煙孟婆湯」！真實內容物曝光

民間傳說中，人在往生時會到達陰曹地府，並喝下孟婆做的「神湯」，忘卻一切今生記憶後，再走過奈何橋安心轉世。就有一位民眾逛廈門夜市，遇到一名老婆婆賣傳說中的「孟婆湯」，真實內容物也揭曉。





▲民眾在廈門夜市，目睹販賣孟婆湯的攤販。（圖／翻攝《爆廢公社》）