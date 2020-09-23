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逛夜市驚見阿婆賣「冒煙孟婆湯」！真實內容物曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-23 23:23:52

▲孟婆湯（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲一位民眾逛廈門夜市，遇到一名老婆婆賣傳說中的「孟婆湯」，引發話題。（圖／翻攝《爆廢公社》）

民間傳說中，人在往生時會到達陰曹地府，並喝下孟婆做的「神湯」，忘卻一切今生記憶後，再走過奈何橋安心轉世。就有一位民眾逛廈門夜市，遇到一名老婆婆賣傳說中的「孟婆湯」，真實內容物也揭曉。



一名網友在臉書《爆廢公社》分享，「在廈門工作的朋友傳來的，他在當地夜市發現有個攤位在賣孟婆湯，沒人知道那鍋湯是什麼，連本地人都保持社交距離」；只見影片中，攤販旁的女性戴上面具扮成孟婆，身前大鍋不斷冒出類似乾冰的煙霧，鍋內充滿不明液體，並招牌上寫下「孟婆湯」作為噱頭。

▲孟婆湯（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲民眾在廈門夜市，目睹販賣孟婆湯的攤販。（圖／翻攝《爆廢公社》）
不少網友看完畫面後紛紛笑稱，「喝完馬上問我剛剛有買過嗎？」「如果是我也會在旁邊看」、「裝扮跟硬體設備一百分」、「晚上喝，半夜走」、「如果看到真的會想買一杯耶」、「不是沒人知道那鍋湯是什麼，是喝過的人都忘了」。

綜合陸媒報導，這類「孟婆湯」攤販起源於河南鄭州，最早是販賣「苦丁茶」，後續也出現以「酸梅湯」或「紅茶」當成孟婆湯的業者。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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