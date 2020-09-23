女到ATM領錢！驚見「一畫面」秒崩潰　全場傻愣：太扯啦

用提款機領錢對大部分的人來說都很普遍，不過也有一名女子近日到提款機領錢，都已輸入完金額，也已拿到卡片，就等著機器吐出鈔票，怎知下秒「這畫面」讓她差點哭出來，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，表示自己是第一次遇到這種事情，「第一次遇到在ATM領錢，前面一切正常，按完數字鍵後，也已取回提款卡了，準備等錢出來的時候，ATM就自己默默的關機了」，並hashtag「錢錢被吃掉了」。



▲女網友在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨。（圖／翻攝自《爆怨公社》） 根據照片顯示，該名女網友就站在ATM前，眼前的畫面則是顯示「正在關機」，旁邊還有正在讀取的圓圈，如此「殘酷無情」的畫面也讓他不禁感嘆「ATM就自己默默的關機了？錢錢被吃掉了」。



▲女網友PO出ATM「關機畫面」。（圖／翻攝自《爆怨公社》） 貼文一出，引起網友熱議，「打電話給客服詢問有沒有扣到錢」、「有遇過，在郵局，當下立刻打電話到客服，對應了基本資料，隔天就存回來了!」、「可以跟櫃檯說請他們重開喔，但是開機一次要10分鐘（本人從事銀行業每次等ATM開機等超久）」、「太扯啦」、「旁邊客服電話拿起來馬上打一下應該會變成沒有扣款成功趕快詢問一下」。





但也有網友認為女子很幸運，能碰上這麼難得的事，「運氣這麼好」、「ATM:啊！X！沒錢了！趕快關機裝死…XD」、「營業時間到了，自動關機，明天請早」。（編輯：郭佩蓉）



