神一般的隊友！選對秒轉運　「12星座」命中注定貴人搭配

在人生的道路上，坎坷總比順利多，如果可以在崎嶇的道路上遇到幾個貴人，那可真是人生的一大幸運。那麽，誰會是你命中注定的貴人呢？塔羅牌老師艾菲爾就分享了，12星座命中注定的貴人是誰，記得參考太陽、上升星座，也要記得告訴家人、朋友，或許你就是他的貴人喔！





▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

× ▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

白羊座的貴人是水瓶座

白羊做事容易衝動，也比較粗心大意，常常會惹出事端，這時交際廣闊的水瓶就能幫助白羊來化解。而且廣結善緣的水瓶也能讓白羊大開眼界，找到新的門路。因此在水瓶的身邊，白羊可以越過越旺。





金牛座的貴人是雙魚座





金牛有點木訥，也比較固執，對於浪漫的事物不會很重視，只知道實實在在的對另一半好，不斷付出許多，如此一來，凡事都鑽牛角尖的金牛會不知道如何嚐到愛情的甜蜜，而此時雙魚就能夠把溫柔多情帶給金牛，用溫情化解金牛的牛脾氣。





雙子座的貴人是白羊座





雙子就像風一樣沒有定性，雖然對事的觀察力和敏感度都非常的好，但事情不是只想不做就可以的，因此當雙子遇上行動力超強的白羊時，白羊都幫雙子把事情都一一付諸行動，讓雙子心生歡喜，讚嘆不已。





巨蟹座的貴人是金牛座





巨蟹天生就沒什麽安全感，對很多事常抱著懷疑與不安的想法，做事也會唯唯諾諾，這時做事踏實的金牛能給予巨蟹極大的安全感，有金牛帶來的可靠和後盾，巨蟹就會放心大膽的去做事。





獅子座的貴人是雙子座





獅子是個有點自負的人，有時候會比較孤傲，不易親近，而這時雙子就能化解獅子的冷酷，由於雙子機靈、會說話，懂得看臉色，知道該說些什麽討獅子的歡心，也能夠瞭解到獅子心裡的想法，能讓獅子的驕傲主義得到滿足。





處女座的貴人是巨蟹座





神經常處於緊蹦的處女，總會想很多，希望事情都能面面俱到，但也因此常焦慮煩躁，這時溫柔敏感的巨蟹可以給處女細心的照顧，撫平處女的不安，讓處女能夠以平常心看問題，不再歇斯底里，輕鬆達到自己想要的理想。





天秤座的貴人是獅子座





天秤做事容易拖泥帶水，常有優柔寡斷的情況出現，也喜愛依賴他人，這時獅子的獨立可以感染到天秤，讓天秤的心中有安全感，而且獅子都有很堅定的主意，能幫助為天秤做出正確的決定。





天蠍座的貴人是處女座





心思細膩的天蠍，再加上完美主義的處女，就好像如虎添翼，兩個心細的人湊在一起，必定很少會出差錯，況且處女抱有一種自我犧牲的奉獻精神，對於疑心較強的天蠍，這一點可以增加他們的安全感。





射手座的貴人是天秤座





喜歡過自由生活的射手，想法多變，思緒常讓人摸不到頭緒，但遇到了天秤是很一拍即合的，因為天秤也喜歡變換、也喜歡溝通，而且天秤通常很能言善道，會讓射手很欣賞，因此有什麽好事也會想和天秤一起分享。





摩羯座的貴人是天蠍座





摩羯有時會比較悲觀，把事情想得複雜化，而天蠍非常的果斷、有魄力，可以幫助摩羯快刀斬亂麻，找出癥結點，並能把事情的來龍去脈分析的很清楚，讓摩羯不再作繭自縛，因此天蠍可說是摩羯的良師。





水瓶座的貴人是射手座





水瓶是個好奇寶寶，也很愛玩，不太喜歡深入的思考問題，當水瓶遇到問題時，射手就是最好的老師，因為射手喜歡到處走動，可能年紀輕輕就積累了很多的經驗，這些都可以傳授給水瓶。





雙魚座的貴人是摩羯座





天性浪漫的雙魚，常陷在自己編織的童話世界里，而摩羯是非常現實的，會及時的把做夢的雙魚拖回現實中來，而摩羯也能給雙魚很多生活上的提醒與指導，讓雙魚學到很多做事的方法，省下不少力氣。（編輯：郭佩蓉）





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