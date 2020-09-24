夫深夜滑手機！人妻求助「他在點橘色APP」　結局尷尬爆

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過，就有女網友指出，近期發現老公時常半夜醒來滑手機，而她一靠近對方就會刻意閃躲，某天還發現對方手機下載了「橘色APP」，就讓她焦慮不知如何是好。然而真相曝光後，也讓她瞬間恍然大悟。





▲原PO指出，自己看見老公半夜在使用「橘色APP」，因此讓她懷疑老公在玩交友軟體。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）