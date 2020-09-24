夫深夜滑手機！人妻求助「他在點橘色APP」　結局尷尬爆

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過，就有女網友指出，近期發現老公時常半夜醒來滑手機，而她一靠近對方就會刻意閃躲，某天還發現對方手機下載了「橘色APP」，就讓她焦慮不知如何是好。然而真相曝光後，也讓她瞬間恍然大悟。
原PO於PTT WomenTalk版上發文，表示自己是一個蠻淺眠的人，所以半夜如果有動靜就會驚醒。她指出，大約從上個月底開始，發現老公半夜睡一睡就會爬起來看手機，「會發現是因為我想抱著他結果發現隔壁沒人，這一週他晚上起來的頻率越來越高」。
她也回憶，某次半夜起床又看到老公在偷偷摸摸做些什麼，她走過去想詢問時，沒想到老公立馬躲開，更表示要睡了，「好像做了什麼虧心事之類的」。原PO也坦言兩人最近因為小孩半夜哭鬧的事吵架，某天哄完孩子上床後，又發現老公在滑手機。
面對這樣的狀況，她就崩潰直言，「真的很怒想放生，但又想到現在小孩才出生不到一年而已，那以後要怎麼辦？問他到底在幹什麼也說不出個所以然來」。她還透露，有偷偷看到老公正在使用「深橘色APP」，讓她懷疑老公正在使用交友軟體，也因此納悶提問「如果遇到這種狀況大家會怎麼處理...」。
問題一曝光後，就引來許多網友討論，「我會直接跟他溝通說清楚」、「攤開來談吧！做好心理準備」、「夫妻還是要溝通比較好，畢竟接下來的日子還是要繼續」、「會不會是玩手遊啊」、「橘色我想到是某購物平台，是不是要挑買禮物送妳」、「股票吧... 我也是半夜瘋狂醒來...」。
事後原PO也根據大家的建議，主動找尋老公詢問真相，而一問之下，老公就解釋「那個是看布袋戲的APP叫我不要亂想」，此外對方也坦言無法適應有小孩後的生活，加上最近上班壓力大，才會開始透過看劇來逃避。對此，原PO也講明了自己的感受，兩人也約定以後2週會找一次假日臨托，讓彼此有時間好好相處，「我也一度很擔心該不會是什麼交友軟體之類的，還好是我想太多」。（編輯：陳雅雲）