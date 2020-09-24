再熬過10天！3生肖登「人生上上籤」　第3位有橫財天降

今（2020）年不知不覺已經來到尾聲，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，提到近期的生肖運勢，其中「3生肖」只要再熬10天，運勢會登上人生上上籤，第3位不僅在職場有望升官，還有天降橫財，一起來看看你和身旁的親朋好友是否也上榜了？
之前審辨官有煞星「地劫星」作犯，所以較多人生活難以順心時運不佳，再熬10天，田宅宮有「太白」吉星照耀，富貴迎進四海財，萬事如意喜臨門，他們人生上上籤。他們有吉星入命，為原本枯燥的生活增添樂趣，求財順順利利，事業發展如魚得水，同時還能獲得源源不斷的福報。另外，生肖牛的人要注意收斂脾氣，否則會因脾氣而導致很多機遇流失，未來富貴鴻運更上一層樓，人生將會無比精彩，紅紅火火。
生肖虎
長相出眾，能力突出，他們不管做什麼事情都是不鳴則已，一鳴驚人。生肖虎命宮中有「紫甲」吉星護佑，再熬10天，富貴迎進四海財，萬事如意喜臨門，他們人生上上籤。終於擺脫了人生的霉運，向霉運說再見，求財得財，求富貴得富貴，事業方面會紅紅火火，能輕輕鬆鬆掙大錢，不經意間還會有橫財入庫。只要一把抓住好時機，那麼將會是財運旺，富貴旺，最終賺錢多多財運亨通，賺的是荷包滿滿。
生肖馬
早期陣子受五行相克之苦，因此很多人日子過得平平淡淡，再熬10天，福德宮有「喜財」吉星照耀，運勢一飛沖天，富貴迎進四海財，萬事如意喜臨門，他們人生上上籤，好運將會降臨身邊，喜事進門，單身的人喜獲真愛，已婚的人喜添貴子。在事業上會得到貴人的指點，工作上升職加薪，官場中的人連升三級，不僅會收入大筆正財，也有橫財天降。只要抓住好時機，就會正財多橫財旺，口袋滿滿都是鈔票。（編輯：賴詠璿）