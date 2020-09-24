再熬過10天！3生肖登「人生上上籤」　第3位有橫財天降

今（2020）年不知不覺已經來到尾聲，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，提到近期的生肖運勢，其中「3生肖」只要再熬10天，運勢會登上人生上上籤，第3位不僅在職場有望升官，還有天降橫財，一起來看看你和身旁的親朋好友是否也上榜了？





▲其中「3生肖」只要再熬10天，運勢會登上人生上上籤，其中第3位不僅在職場有望升官，還有天降橫財。（示意圖／翻攝自Pixabay）