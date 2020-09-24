女嫌「男生化妝很變態」提分手！他一看照片愣住：被設計

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作、或相處久了發現個性不合，而讓彼此的關係產生摩擦，導致分手收場。有位男網友就透露，女友跟他提分手，理由是「男生化妝很變態」。但他很納悶自己並不是會化妝的男生，結果一看被罵的「化妝照」，頓時讓他好傻眼，直呼「我是不是被設計了？」
有位男網友在臉書社團《靠北女友my girl》發文，透露自己被女友提分手，理由是「男生化妝，變態喔？」但原PO納悶表示，「奇怪，我甚麼時候化妝了？」結果一看女方罵他的「化妝照片」，卻讓他好傻眼。
原來照片拍攝當天的狀況是，原PO陪女友去藥妝店，女友說「你的臉借我試用一下」，然後就把眼影脣膏粉底都往原PO臉上抹。原PO當下不以為意，想不到最後竟然被當成分手的理由，還被罵變態。讓原PO直呼「是妳叫我幫你試用化妝品耶，然後罵我化妝是變態，然後吵著要分手，我是不是被設計了？」
看到如此離奇的分手理由，其他網友也紛紛在底下留言回覆說，「長知識了，分手新招」、「現在是不是在比很瞎的分手理由」、「想要分手什麼理由都可以分，不管多瞎多誇張」、「中計了」、「其實她很想分，但找不到理由，只好用這個理由跟你分手」、「這理由..我學到了」、「女友整個計畫通」、「想分手的人，你連呼吸都是錯的」。（編輯：倪浩軒）