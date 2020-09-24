女嫌「男生化妝很變態」提分手！他一看照片愣住：被設計

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作、或相處久了發現個性不合，而讓彼此的關係產生摩擦，導致分手收場。有位男網友就透露，女友跟他提分手，理由是「男生化妝很變態」。但他很納悶自己並不是會化妝的男生，結果一看被罵的「化妝照」，頓時讓他好傻眼，直呼「我是不是被設計了？」





▲網友被提分手的理由超離奇，讓他直呼自己「是不是被設計了？」（圖／翻攝自《靠北女友my girl》臉書社團）