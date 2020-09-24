NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

男友講電話竟痛苦呻吟？結局「神展開」　網氣炸：有事嗎

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-24 12:26:21

▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女網友晚上跟男友講電話時，男友突然發出痛苦呻吟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《Pixabay》）

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就網友抱怨，在睡前跟男友講電話，他卻突然發出痛苦的呻吟，而得知真相後，讓她怒提分手，貼文一出也引起熱議。



原PO在《Dcard》表示，剛交往一個月，昨天與男友講電話時，他卻突然發出痛苦的呻吟，原PO也立馬關心他，而男友的聲音聽起來虛弱無力語氣，支支吾吾的提到上次健檢時，發覺已經肺癌末期，「之前檢查，醫生說有腫瘤，只剩三個月了」，這也讓原PO有點著急的哭了。

▲擔心的女網友，還打電話119求助。（圖／翻攝自《Dcard》
▲擔心的女網友，還打電話119求助。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO指出，突然有手機掉在地上的聲音，就沒聲音了，著急的她立馬打電話給男友媽媽，甚至打了人生第一次的119，深怕男友出事情，後來媽媽竟發覺男友在床上睡覺，一切都是開玩笑的，這也讓原PO爆氣「我整個超不爽的，這種玩笑真的太過分了，事後我很不爽的傳訊息跟他分手」。

原PO提到，雖然分手了，前男友似乎不接受分手一事，兩個人溝通中，男友一下爆氣罵人、一下道歉認錯，最後還要原PO付救護車錢，面對如此情況，原PO強調「說不難過是騙人的，只是一直跟這樣會精神折磨的人在一起，真的長痛不如短痛」。

▲事後，男友一直不停跟網友要救護車費用。（圖／翻攝自《Dcard》
▲事後，男友一直不停跟網友要救護車費用。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
網友們看完也紛紛回應，「太誇張了，開玩笑不知節制」、「他有事嗎？一點也不好笑」、「直接睡死是哪招」、「這種奇葩妳是怎麼認識的，早該分了」、「有夠浪費醫療資源的」、「這叫開玩笑？」、「什麼東西能開玩笑，什麼不能開，不會分嗎」、「浪費醫療資源、無聊當有趣」、「我直接看傻眼」。（編輯：許智超）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀