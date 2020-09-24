男友講電話竟痛苦呻吟？結局「神展開」　網氣炸：有事嗎

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就網友抱怨，在睡前跟男友講電話，他卻突然發出痛苦的呻吟，而得知真相後，讓她怒提分手，貼文一出也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，剛交往一個月，昨天與男友講電話時，他卻突然發出痛苦的呻吟，原PO也立馬關心他，而男友的聲音聽起來虛弱無力語氣，支支吾吾的提到上次健檢時，發覺已經肺癌末期，「之前檢查，醫生說有腫瘤，只剩三個月了」，這也讓原PO有點著急的哭了。
原PO指出，突然有手機掉在地上的聲音，就沒聲音了，著急的她立馬打電話給男友媽媽，甚至打了人生第一次的119，深怕男友出事情，後來媽媽竟發覺男友在床上睡覺，一切都是開玩笑的，這也讓原PO爆氣「我整個超不爽的，這種玩笑真的太過分了，事後我很不爽的傳訊息跟他分手」。
原PO提到，雖然分手了，前男友似乎不接受分手一事，兩個人溝通中，男友一下爆氣罵人、一下道歉認錯，最後還要原PO付救護車錢，面對如此情況，原PO強調「說不難過是騙人的，只是一直跟這樣會精神折磨的人在一起，真的長痛不如短痛」。
網友們看完也紛紛回應，「太誇張了，開玩笑不知節制」、「他有事嗎？一點也不好笑」、「直接睡死是哪招」、「這種奇葩妳是怎麼認識的，早該分了」、「有夠浪費醫療資源的」、「這叫開玩笑？」、「什麼東西能開玩笑，什麼不能開，不會分嗎」、「浪費醫療資源、無聊當有趣」、「我直接看傻眼」。（編輯：許智超）