男友講電話竟痛苦呻吟？結局「神展開」　網氣炸：有事嗎

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就網友抱怨，在睡前跟男友講電話，他卻突然發出痛苦的呻吟，而得知真相後，讓她怒提分手，貼文一出也引起熱議。





▲擔心的女網友，還打電話119求助。（圖／翻攝自《Dcard》 ）