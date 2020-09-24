究竟開車加油要不要下車？網曝「背後危險性」：盡量不要

台灣雖然大眾交通運輸系統十分方便，但許多民眾仍然習慣使用私人的汽車來通勤，替自己的愛車加油便成為所有駕駛的例行公事。對此，就有網友提出疑問，「究竟開車加油要不要下車呢？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。





▲網友建議，去加油時還是坐在車上等，以免因為靜電，引發火警。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）