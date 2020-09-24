究竟開車加油要不要下車？網曝「背後危險性」：盡量不要

台灣雖然大眾交通運輸系統十分方便，但許多民眾仍然習慣使用私人的汽車來通勤，替自己的愛車加油便成為所有駕駛的例行公事。對此，就有網友提出疑問，「究竟開車加油要不要下車呢？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，以前常看著家人去加油時，都會下車掏卡付錢，所以他學會開車後，去加油站時也都習慣下車，可是有一次下車發覺，好像很多台都是在駕駛座上等，加上很多人在排隊，所以原PO結束之後收卡回車上，再發動引擎，但後面那台已經加好油，因此一找到空檔就馬上超車，似乎感覺很不耐煩。
原PO指出，「不知道是不是因為我下車的關係，才會拖到時間，想請問各位是會在座位上等，還是下車跟加油員乾瞪眼呢？」
許多網友也紛紛回應，「自助下車，非自助不下車」、「沒下車過，加完需要加速離開」、「從來沒下車過」、「我是沒下車，車窗按下來就熄火了，坐車上等、給信用卡」、「喜歡下車就自助比較好」、「不下車速度更快了」、「 以前會，過年後因為防疫就不下車了」、「油箱小，剛下車就差不多加完了」、「非必要的話，不然不會下車」。
不過也有網友說，「檢查有沒有加錯油」、「偶爾下車洗玻璃而已」、「下車，怕工讀生加到柴油」、「我會下車巡一下車身和輪胎，走動、活動筋骨」、「 新車才會想下車看看有沒有弄好」、「其實最怕信用卡被側錄，所以還是要看看信用卡刷的情形」。
另外有網友建議，加油時別下車比較好，因為若不小心發生靜電，容易引發火警，而通常是因為駕駛下車後，沒有碰觸金屬車門，也沒有接觸金屬車身，直接手握油槍，當汽油揮發的氣體從油箱漫出，接觸到外面的空氣時，再加上手上的靜電，就會引發起火。（編輯：許智超）