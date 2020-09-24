警察爸不愛回家？萌妹6字問署長　全場笑翻：出事了阿伯

出外工作難免會遇到下班後得參加聚會、餐敘的狀況，一方面能聯絡感情，另一方面則能擴展人際關係，不過這種聚會也讓不少人抱怨壓縮了自己的休閒時間。近日就有一位自稱爸爸是永和分局警察的小學妹妹，因為爸爸總是忙著排班餐敘，沒時間回家陪伴她，因此跑到新北警察局的局長粉絲專頁抱怨，意外掀起網友討論。





日前在臉書《NTPD局長室》的粉專上，就出現了一位國小生的投稿，這名小妹妹就留言投稿問「局長阿伯」，為甚麼在永和分局當警察的爸爸，平常就因為上班忙碌能夠陪伴她的時間變得十分珍貴，但又常常聽到爸爸說「要排班去吃飯，還不能提早走」，忍不住留言詢問「當警察需要常常參加地方上的聚餐嗎？不是上班時間應該自由參加吧」，最後還難過的向署長喊話「放我爸爸回家」，希望爸爸能多花時間陪她。

▲警察勤務繁忙，相當辛苦。（示意圖／取自《Pixabay》）

沒想到文章曝光後，局長室也特地回覆這篇投稿，在底下留言回應表示警察工作沒有編排餐敘勤務，「請問妳的父親在永和分局什麼單位，如方便請私訊職稱及姓名，以利了解狀況」。而看到這樣的回應，就有不少世故的網友也當場笑翻，紛紛留言「完了爸爸糟糕了」、「肯定是老媽在背後操刀」、「剛好是名偵探的年紀！」、「出事了阿伯」、「地方老爸需要督導」。

不過事情也有了後續發展，這個投稿的帳號也回應了局長室，提到爸爸是下了班私下還要輪流參加聚會，既無法領加班費也不能補休，更留長篇解釋「我不知道爸爸當什麼職稱，只知道他在永和分局當警察，我跟爸爸姓陳，名字不方便告訴您，免得長官找爸爸麻煩」，不少網友就認為這個口氣和用字實在不太像國小學生，懷疑是媽媽偷偷藉機抱怨，「不管是媽媽還是女兒，爸爸現在一定頭很痛」、「母女同心、其利斷金」。

▲這篇投稿就讓不少網友笑翻，稱這小妹妹背後「有高人指點」。（圖／取自《NTPD局長室》）

而新北市警察局針對此事，日前也做出三點聲明：

（一）、 查該分局同仁參加地方聯誼餐敘，均係為促進與機關、地方團體彼此和諧，以利警察相關勤、業務推動之所需。

（二） 、另該分局派員參加聯誼餐敘係請各內、外勤單位主管出席為原則，倘主管不克參加亦可派員代理，並無強迫出席之情事；惟為避免爭議，已請該分局日後審慎過濾聯誼餐敘性質，邀請相關業務單位派員出席與會，並尊重同仁出席之意願，避免佔用同仁與家人相處之時光。

（三） 、非常感謝您對警政問題的關心，敬祝您身體健康、萬事如意。（編輯：楊智傑）