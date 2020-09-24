捨不得奴才離世　橘貓兩年來天天到墓前陪伴：好想你！

誰說貓咪沒有感情？馬來西亞一名網友Hazlynn Nozi日前分享自家橘貓「NaNa娜娜」每次回家手腳都沾滿泥沙，後來發現原來牠自從父親過世後，天天都到已故爸爸的墳前陪伴，兩年多來風雨無阻，對爸爸的思念表露無遺！
Hazlynn表示娜娜是一隻很特別的貓咪，她的父親亞伯Abah生前是一名退休老師，非常喜歡貓咪，常常照顧附近的浪貓，但是與6歲的橘貓娜娜感情特別要好，每次父親去附近的清真寺，娜娜總是一路跟隨，並且靜靜等待父親完成祈禱後陪他一起散步回家。但是父親兩年前過世之後，娜娜一度食慾不振瘦了一大圈，某天當娜娜回家時Hazlynn看見牠的腳總是濕濕又髒髒的，後來才知道原來牠每天早上都會先到父親的墳前陪伴，然後才回家吃早餐，因此腳上才會沾到墓園裡的露水與泥土。雖然家人很擔心娜娜，不過幸好三個月後娜娜的食慾與精神已逐漸恢復，兩年來牠除了每天風雨無阻地探視父親的墓，也會坐在父親的舊車或是他最喜歡的鞦韆上，繼續思念著父親，並且在祭祀時比所有人都提早到墓前等待，讓全家人感到既窩心又不捨！
Hazlynn將娜娜的故事分享在大馬的貓咪社團後，讓許多網友為之動容表示：「貓咪也是很忠心的」、「身為人類的我已自嘆不如」、「好催淚……請好好照顧貓咪」、「牠一定很思念主人」、「鼻子酸酸的」、「是《忠犬小八》的貓咪版」。（編輯：陳珮瑜）