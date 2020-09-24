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捨不得奴才離世　橘貓兩年來天天到墓前陪伴：好想你！

文/寵毛網

calendar_today2020-09-24 22:00:00

捨不得奴才離世　橘貓兩年來天天到墓前陪伴：好想你！
▲馬來西亞橘貓「娜娜」自從主人過世後，兩年來天天到墓園陪伴（圖／翻攝自FB@Hazlynn Nozi）

誰說貓咪沒有感情？馬來西亞一名網友Hazlynn Nozi日前分享自家橘貓「NaNa娜娜」每次回家手腳都沾滿泥沙，後來發現原來牠自從父親過世後，天天都到已故爸爸的墳前陪伴，兩年多來風雨無阻，對爸爸的思念表露無遺！



▲橘貓「娜娜」自從主人過世後，兩年來天天到墓地陪伴，因此回家時腳上總是沾滿泥土（圖／翻攝自FB@Hazlynn
▲橘貓「娜娜」自從主人過世後，兩年來天天到墓地陪伴，因此回家時腳上總是沾滿泥土（圖／翻攝自FB@Hazlynn Nozi）
Hazlynn表示娜娜是一隻很特別的貓咪，她的父親亞伯Abah生前是一名退休老師，非常喜歡貓咪，常常照顧附近的浪貓，但是與6歲的橘貓娜娜感情特別要好，每次父親去附近的清真寺，娜娜總是一路跟隨，並且靜靜等待父親完成祈禱後陪他一起散步回家。但是父親兩年前過世之後，娜娜一度食慾不振瘦了一大圈，某天當娜娜回家時Hazlynn看見牠的腳總是濕濕又髒髒的，後來才知道原來牠每天早上都會先到父親的墳前陪伴，然後才回家吃早餐，因此腳上才會沾到墓園裡的露水與泥土。雖然家人很擔心娜娜，不過幸好三個月後娜娜的食慾與精神已逐漸恢復，兩年來牠除了每天風雨無阻地探視父親的墓，也會坐在父親的舊車或是他最喜歡的鞦韆上，繼續思念著父親，並且在祭祀時比所有人都提早到墓前等待，讓全家人感到既窩心又不捨！


▲Hazlynn表示每一次祭祀父親時，娜娜總是第一個到現場等待（圖／翻攝自FB@Hazlynn
▲Hazlynn表示每一次祭祀父親時，娜娜總是第一個到現場等待（圖／翻攝自FB@Hazlynn Nozi）
▲娜娜：把拔偶好想你！（圖／翻攝自FB@Hazlynn
▲娜娜：把拔偶好想你！（圖／翻攝自FB@Hazlynn Nozi）
▲每天早晨到墓園探視父親已經是娜娜的例行性活動，兩年多來風雨無阻不曾間斷（圖／翻攝自FB@Hazlynn
▲每天早晨到墓園探視父親已經是娜娜的例行性活動，兩年多來風雨無阻不曾間斷（圖／翻攝自FB@Hazlynn Nozi）
▲Hazlynn還常常目睹牠會窩在父親的舊車或是生前最喜歡的鞦韆椅，思念著父親（圖／翻攝自FB@Hazlynn
▲Hazlynn還常常目睹牠會窩在父親的舊車或是生前最喜歡的鞦韆椅，思念著父親（圖／翻攝自FB@Hazlynn Nozi）
Hazlynn將娜娜的故事分享在大馬的貓咪社團後，讓許多網友為之動容表示：「貓咪也是很忠心的」、「身為人類的我已自嘆不如」、「好催淚……請好好照顧貓咪」、「牠一定很思念主人」、「鼻子酸酸的」、「是《忠犬小八》的貓咪版」。（編輯：陳珮瑜）

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