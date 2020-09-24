成人網站驚見朋友！他下秒「打給男方」反遭嗆：爽到還兇

俗話說「防人之心不可無」，也常聽聞一些慘遭身邊最親密、信任的另一半或朋友背叛的事，對此，也有一名男網友發文，表示自己在成人網站上驚見女性友人的「性愛影片」，嚇得他直接聯繫那位女性友人的男友，怎知對方只是輕率回應，讓他氣得直接開罵，貼文一出，引起網友熱議。





該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己某天在一個成人網站的影片縮圖上，看到一個女生長得超像他的朋友，他當時心想「不可能吧，是她嗎」，他和女方的男友也是很好的朋友，他也就點開影片繼續看下去，怎知一邊看一邊懷疑，「因為真的太像了」。





沒過多久，原PO竟看到他上次射氣球的娃娃出現在影片裡，而他會知道也是因為那隻娃娃耳朵曾被拔斷，女方還特意拍照給他看過。後來原PO確定影片中的女子就是他的那位朋友時，他就私訊男方為何要上傳，豈料對方竟回「你有看到哦！讚齁！她不知道阿，我偷拍的」。



▲娃娃。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ） 這樣輕率的回應也讓原PO當下超傻眼，認為這麼明顯也不擋一下，這樣做對女生傷害非常大，也直接開罵到後來和對方直接吵起來，男方竟還說「你都看過了，爽到了，你還兇什麼」，他聽完直接掛掉電話，馬上打給女方。



